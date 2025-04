Fundacja „Równi wśród Równych” i Warszawski Szpital Dla Dzieci zapraszają do udziału w pierwszej z cyklu imprez w ramach projektu charytatywnego „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”, która odbędzie się 30 września 2012 roku w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny. Pierwsza część wydarzenia rozpocznie się o godzinie 17.00.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Wśród nich m.in. pokaz jesiennej kolekcji Marioli Witek z BARBER SHOP (w roli modeli artyści z programu „Mam Talent”), występ Fundacji Funkomitywa z piosenkami dla dzieci, pokaz ciekłego azotu przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik oraz prace artystów plastyków. Podczas imprezy znajdzie się również specjalnie wydzielona strefa z ciekawymi animacjami zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, wśród nich znajdą się m. in. pokazy tańca, pokaz sztuki fryzjerskiej, porady dermatologów, kosmetologów, szkoła makijażu i warsztaty własnoręcznego tworzenia biżuterii. Nie zabraknie również kolorowych klaunów z Fundacji "Dr Clown". Dzięki nim na każdej twarzy zagości uśmiech. Fundacja Nasza Ziemia podczas całej imprezy będzie zbierała używane telefony komórkowe.

O godz. 19.00 rozpocznie się część biletowana wydarzenia. Na scenie w Fabryce Trzciny wystąpią: Robert Gawliński, DAAB, Gaba Kulka, Maja Kleszcz z zespołem IncarNations, Drumbastic, Shantelle Monique & Nils Project, a także Garwoliński Teatr Muzyczny OD CZAPY. W przerwach między występami odbędą się aukcje, podczas których będzie można nabyć m.in. replikę Pucharu EURO 2012 wykonaną w całości z czekolady, obrazy, a także inne atrakcyjne rzeczy z autografami znanych osób. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 23:00.

Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego.

„Udało nam się zaprosić artystów znanych i mniej znanych o wielkich sercach, którzy zdecydowali się wesprzeć nasz pomysł. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu. Zapewniamy wspaniałą zabawę i moc atrakcji dla całej rodziny.” – mówi Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – „Pragniemy, aby pierwszy, tegoroczny koncert zapoczątkował dobrą tradycję realizacji godnych celów poprzez wspólną zabawę, przybliżanie różnych dziedzin sztuki i szeroko pojętej integracji świata biznesu, kultury i ochrony zdrowia”.

Harmonogram akcji:

Część bezpłatna (od godziny 17.00):

pokaz jesiennej kolekcji Marioli Witek z Barber Shop, stawiającej swoje pierwsze kroki na polskim rynku modowym;

piosenki dla dzieci przygotowane przez Fundację Funkomitywa;

pokaz ciekłego azotu pt. „Niskie Temperatury” przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik;

wystawa prac artystów;

stoiska z rękodziełem artystycznym, wśród nich m.in.: ręcznie robiona ceramika i biżuteria;

pokazy tańca;

porady ekspertów dermatologów dotyczące pielęgnacji urody.

Część płatna:

O godzinie 19 rozpocznie się część biletowana wydarzenia, czyli koncerty. Na scenie w Fabryce Trzciny wystąpią:

DAAB,

Robert Gawliński,

Gaba Kulka,

IncarNations,

Drumbastic,

Garwoliński Teatr Muzyczny OD CZAPY,

Shantelle Monique & Nils Project.

Bilety-cegiełki do nabycia w salonach sieci Empik oraz na www.ebilet.pl www.wielcyimali.pl lub bezpośrednio w dniu imprezy. Cena biletu w przedsprzedaży 40 zł, w dniu koncertu 45 zł.

Projekt można wesprzeć, kupując bilet lub wpłacając pieniądze na specjalne konto 54 8769 0002 0680 1632 2000 0020.

Więcej informacji na www.wielcyimali.pl oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/WielcyIMaliTworcyDlaMalychIWielkichSerc

Patroni honorowi:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik; Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz; Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak; Ordynariusz Diecezji Warszawsko - Praskiej Abp Henryk Hoser SAC.

Sponsorzy: CLIMATIC, SYMEDIC INVEST, VIRIDIAN, PZU, EIB, HARTMAN, MAXTO, ERES MEDICAL.

Patroni medialni: TVP1, TVP Warszawa, Polskie Radio Program 1, Metro, Zyciewarszawy.pl, ZTM, MMwarszawa.pl; Naszemiasto.pl; magazyn „Gaga”, Gogaga.pl; Babyonline.pl; Kobietamag.pl; Miastodzieci.pl; Qlturka.pl, Egodziecka.pl; Aktywni.pl; Dzieckowwarszawie.pl; Warszawa.pl; Dlastudenta.pl

Partnerzy: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Paweł Loroch, Print Faktoria, Biuro Promocji Kultury MW, World Smile Archive, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie ul. Podwale 13, Centrum Nauki Kopernik, BARBER SHOP, Salon Fryzjerski TEN, Lego, E-bilet, GPLartmedia, Fotodzieciaki, Triple PR, Świat Książki, Fundacja Funkomitywa, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja „Dr Clowna”, Wedel, Primavera, Bielenda, Julianówka.

