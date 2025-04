Gości organizowanej po raz 17. Wielkiej Gali Integracji w dobry nastrój wprowadzi Katarzyna Pakosińska, która wspólnie z Piotrem Pawłowskim, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zainauguruje tegoroczną uroczystość. Tematem przewodnim gali będzie mobilność osób z niepełnosprawnością. Będzie to również okazja do świętowania ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uroczystość organizowana z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych rozpocznie się o godz. 18.30. Galę uświetnią występy gwiazd i kabaretów.

Zwycięzców młodzieżowego konkursu filmowego, którego wyniki jak co roku poznamy podczas gali, ogłosi prezenterka telewizyjna i dziennikarka – Dorota Gardias. Tomasz Kammel przypomni ideę oraz przedstawi tegorocznych laureatów konkursu „Medal Przyjaciela Integracji”. Medal jest wręczany osobom oraz instytucjom, które nie z formalnego obowiązku, ale z chęci budowania społecznej integracji działają na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

Co roku Wielka Gala Integracji gromadzi środowisko osób z niepełnosprawnościami z całej Polski, a także przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Rządu, parlamentarzystów, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, świata nauki i kultury.

Wielka Gala Integracji organizowana jest od 1997 roku z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia). Spotkanie jest okazją do podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom współpracującym ze stowarzyszeniem na rzecz budowania w Polsce społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

Podczas gali odbywają się koncerty i występy znanych artystów (np. Myslovitz, Grupa Mocarta, Zakopower, Kayah, Anna Maria Jopek, Stanisław Soyka, Brathanki, Absurdalny Kabaret, "Raz, dwa, trzy"). Co roku galę prowadzą znani prezenterzy telewizyjni i aktorzy (m.in. Grażyna Torbicka, Magda Mołek, Dorota Wellman, Marcin Prokop, Hubert Urbański, Agata Młynarska, Michał Olszański).

