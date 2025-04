Fot. Fotolia

Wielki Nocny Bieg PoZdro!

Wypełnijmy Rondo Dmowskiego po brzegi i biegnijmy w koło przez 23 minuty z okazji XXIII Światowego Dnia Cukrzycy

Pierwsze 500 osób otrzyma niebieskie koszulki. Wspólnie stworzą wielkie, zdrowe błękitne koło – symbol walki z cukrzycą.

Dołączą do nas: dwukrotna medalistka olimpijska Sylwia Gruchała oraz szef kuchni i prezenter programów kulinarnych Karol Okrasa. Uczestnicy wydarzenia będą zachęcani do włączenia swoich ulubionych aplikacji do biegania i pokazania znajomym tej nietypowej trasy biegu!

Zbiórka o godz. 1:30 pod Rotundą PKO

Cele Wielkiego Nocnego Biegu Charytatywnego PoZdro!

Zamanifestujmy jak ważna w walce z tą ciężką chorobą jest profilaktyka – 90% przypadków cukrzycy to cukrzyca typu 2, której można uniknąć m.in. poprzez aktywność fizyczną .

. Chcemy pokazać wsparcie dla tych, którzy na co dzień zmagają się z cukrzycą.

Dlaczego Rondo? Bo sport trzeba uprawiać na okrągło!

Dlaczego w środku miasta? Bo sport to złoty środek dla zdrowia!

Światowy Dzień Cukrzycy

Światowy Dzień Cukrzycy jest obchodzony corocznie 14 listopada przez miliony ludzi na całym świecie w celu zwiększenia świadomości ryzyka cukrzycy i rosnącego zagrożenia dla zdrowia, jakie ta choroba za sobą niesie w obecnych czasach.

Zapoczątkowany w 1991r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną, Światowy Dzień Cukrzycy jest obchodzony w tym roku po raz 23.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest „Zdrowy styl życia i cukrzyca”.

Program PoZdro! – co to za akcja?

PoZdro! jest 5 letnim programem profilaktycznym obejmującym badania przesiewowe, opiekę specjalistyczną i program edukacyjny skierowane do uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia uczniów poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy, zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia.

Program jest obecnie realizowany w Gdyni i Warszawie, w przyszłym roku dołączą do niego dwa dodatkowe miasta.

Program edukacyjny będzie realizowany na skalę ogólnopolską. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i realizowany w pełni przez Fundację Medicover.

Źródło: Materiały kampanii PoZdro!

