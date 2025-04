Wielofunkcyjny BB Mousse 7 in 1 marki Bell

Lekka konsystencja i mineralne pigmenty sprawiają, że mus idealnie dopasowuje się do skóry, nadając jej zdrowy wygląd. BB Mousse intensywnie matuje, pozostawiając pudrowe wykończenie makijażu, perfekcyjnie kryje niedoskonałości skóry, a beztłuszczowa formuła nie zatyka porów skóry. Zawarty w produkcie SPF 15 chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych.

Nie bójmy się nakładać go palcami. To najlepszy sposób aplikacji! Gąbką lub pędzlem możemy nałożyć zbyt grubą warstwę i kosmetyk nie będzie mógł wchłonąć się w skórę twarzy.

Nie przesadzajmy też z ilością! Na palce nabierzmy niewielką ilość podkładu i krótkimi pociągnięciami rozprowadźmy go na całej powierzchni naszej twarzy zaczynając od środkowych partii. Mus w kontakcie ze skórą robi się jedwabisty i delikatnie wchłania się w naskórek.

BB MULTI MOUSSE jest dostępny w dwóch odcieniach:

01 Beige – dla cery jasnej;

02 Sunny – dla cery ciemnej.

Cena: 25,00 zł