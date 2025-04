W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu, 122 niemowlętom podawano jedną z czterech mieszanek, od urodzenia do osiągnięcia 12 miesięcy. Trzy z mieszanek zawierały różne proporcje dwóch LCPUFA (DHA - Kwasu dokozaheksaenowego i ARA – kwasu arachidonowego), jedna z mieszanek była pozbawiona LCPUFA i testowana przez okres czterech, sześciu lub dziewięciu miesięcy.

U niemowląt była równocześnie oceniana częstość pracy serca i okres skupienia na zdjęciu twarzy dorosłego człowieka. Na podstawie zebranych danych badacze doszli do wniosku, że niemowlęta karmione wzbogaconymi mieszankami prezentowały lepiej rozwinięte zdolności poznawcze oraz miały wolniejszą pracę serca, niż niemowlęta karmione mieszanką bez LCPUFA. Mieszanka z najniższą zawartością LCPUFA, na poziomie 0,3%, wystarczała do zaobserwowania pozytywnego wpływu. Opisane badanie jest pierwszym randomizowanym badaniem klinicznym oceniającym wpływ pourodzeniowej suplementacji DHA na zdolność koncentracji uwagi niemowląt. Według naukowców, badanie jest kolejnym dowodem na pozytywny wpływ długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na rozwój mózgu.

*DHA, jest jednym z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), bierze udział w rozwoju mózgu oraz zmysłu wzroku, dzieci otrzymują go od matki w trakcie ciąży i karmienia piersią. Niestety dieta mam często jest uboga w źródła DHA np. ryby.

*ARA, jest kolejnym NNKT, który jest obecny w mleku matki i mieszankach dla niemowląt.

MedicalXpress / kp

