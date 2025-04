Wiem co myślisz. Sekret czytania w myślach

Czy można dowiedzieć się, co myśli druga osoba? Specjaliści potrafią rozpoznać po zachowaniu człowieka jego stany emocjonalne, a nawet to, co w danym momencie dzieje się w jego głowie. Dzięki obserwacji zachowania setek osób stwierdzili, że pewne gesty i mimika, zdradzają konkretne myśli. Prawdziwą sztuką jest ich bezbłędne odczytywanie. Thorsten Havener w swojej książce "Wiem co myślisz" przekazuje najważniejsze techniki rozszyfrowywania ludzkiego umysłu. Prezentuje listę instrumentów mentalnych oraz pokazuje, jak należy ich używać w życiu codziennym. To poradnik o czytaniu w myślach bez konieczności posiadania daru jasnowidzenia czy innych nadprzyrodzonych zdolności.