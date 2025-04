Wilczomlecz ogrodowy jest pospolitą rośliną występującą w Polsce i do tej pory stosowany był w medycynie ludowej na różnego rodzaju brodawki, kurzajki itp. Brytyjscy naukowcy postanowili wypróbować działanie tej rośliny w dwóch typach nowotworów skóry: raku podstawnokomórkowym i raku kolczystokomórkowym. Są to nowotwory typowe dla pacjentów w starszym wieku. Do tej pory leczone były one chirurgicznie bądź z zastosowaniem krioterapii. Jednak dla niektórych ten rodzaj terapii był nieskuteczny. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się właśnie aktywny składnik soku z wilczomlecza.

W badaniu uczestniczyło 36 pacjentów, którzy w sumie mieli 48 ognisk raka na skórze. Każdy z nich musiał wcierać w miejsce zmiany raz dziennie przez 3 dni sok roślinny. Już po miesiącu 41 zmian nowotworowych zniknęło. Pacjenci, którzy jedynie częściowo odpowiedzieli na leczenie, przeszli drugi kurs terapii. Następnie chorzy byli obserwowani średnio przez następne 15 miesięcy (od 2 do 31 miesięcy). Po tym czasie dwie trzecie zmian na skórze w dalszym ciągu wykazywało pełną remisję.

Naukowcy przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków chcą powtórzyć swoje badania na większej grupie chorych. Już teraz można jednak stwierdzić, że leczenie substancją aktywną zawartą w wilczomleczu może stać się wartościową alternatywą dla chirurgii lub krioterapii w przypadku mało zaawansowanych zmian oraz uzupełnieniem leczenia chirurgicznego przy zaawansowanych nowotworach.

Lekarze przestrzegają przy tym przed próbami samoleczenia z użyciem soku z wilczomlecza. Może to bowiem prowadzić do podrażnienia skóry oraz innych działań niepożądanych.

