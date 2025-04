Pani Kasia (51 lat) regularnie chodzi do ginekologa i systematycznie się bada. Ale nigdy nie powiedziała mu o swoim największym problemie – suchości pochwy. To powszechna dolegliwość u kobiet w okresie menopauzy. Wynika ona z obniżonego poziomu estrogenów, hormonów płciowych, co wywołuje całą lawinę przemian w organizmie kobiety. Dotyczą one przede wszystkim narządów rozrodczych. Ściany pochwy stają się coraz cieńsze, wydzielają mniej śluzu, po prostu są zbyt suche. To zaś jest przyczyną dyskomfortu, bólu, a czasem krwawienia w czasie i po stosunku Efekt? Obniżenie libido i aktywności seksualnej kobiet po 50. roku życia. Zmniejszenie poziomu estrogenów może spowodować także nawracające infekcje pochwy, cewki i pęcherza moczowego oraz u niektórych pacjentek nietrzymanie moczu. Ale o tym nie mówi się nawet lekarzowi. Tymczasem problem można łatwo rozwiązać.

Reklama

Co możesz zrobić?

Jeśli zaczyna ci przeszkadzać suchość pochwy, doraźnie możesz zastosować:

- Lubrykanty – czyli środki nawilżające – kremy lub żele. Nie rozwiązują one problemu, ale dają tylko chwilową ulgę, zmniejszając suchość pochwy na kilka godzin. Ta metoda może być pomocna dla kobiet tuż przed menopauzą, które dopiero zaczynają odczuwać skutki niedoboru hormonów. Zaleca się je też paniom w okresie klimakterium, które nie mogą lub nie chcą stosować hormonów.

Gdy lubrykanty nie przynoszą ulgi, pora powiedzieć o suchym problemie

ginekologowi. Specjalista wykona cytologię, potem oceni jej wyniki. Jeśli w opisie będą zaznaczone komórki nabłonka atroficznego (świadczące o zmianach zanikowych błony śluzowej), lekarz zaproponuje:

- Terapię hormonalną (HTZ) Po wykluczeniu przeciwwskazań dotyczących przyjmowania hormonów ginekolog przepisuje niskodawkową hormonalną terapię zastępczą. Jej działanie można zauważyć już po paru tygodniach. Uzupełnia niedobór estrogenów, co poprawia ukrwienie i wilgotność pochwy. Dzięki temu wzmacniają się jej ściany, zwiększa się wydzielanie śluzu oraz wrażliwość na dotyk.

Reklama

- Miejscową terapię estrogenową. Na przykład tabletki, globulki lub kremy dopochwowe. Przepisuje je lekarz na receptę. Leczenie trwa co prawda długo – kilka do kilkunastu miesięcy, ale jest bardzo skuteczne. Pomaga nawilżyć pochwę oraz łagodzi inne objawy menopauzy, np. nietrzymanie moczu. Według polskich naukowców estrogenowe tabletki dopochwowe to terapia bardzo bezpieczna, bo działa tylko miejscowo, nie ma więc wpływu na cały organizm. Dlatego mogą ją stosować kobiety, które w przeszłości chorowały na raka piersi, trzonu i szyjki macicy oraz

jajników.