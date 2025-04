Zimowo-wiosenne przesilenie to szereg drastycznych zmian w naszym środowisku: wzrost temperatury otoczenia, często gwałtowny, wydłużenie dnia ze wzrostem nasłonecznienia, zmiana czasu narzucająca zmianę rytmu dobowego, częste zmiany pogody, pojawienie się w powietrzu alergizujących pyłków kwitnących roślin i drzew, niedobór świeżych owoców i warzyw ograniczający dostępność witamin.



Do tych zmian nasz organizm musi się przystosować w dość krótkim okresie czasu, pomimo że znajduje się w stanie po-zimowego kryzysu sił witalnych. Dlatego musimy pamiętać, aby dodać do tradycyjnych wiosennych porządków również te związane z naszym stylem życia.

Skutki wiosennych przesileń

Częste zmiany pogody, zwłaszcza podniesienie się temperatury powodują, że zaczynamy się lżej ubierać a szalik, czapkę czy też ciepły sweter pochopnie rzucamy w kąt szafy. Jest to niestety bardzo częste aczkolwiek błędne zachowanie, ponieważ niepotrzebnie narażamy nasz organizm na wyziębienie, co może zaowocować wiosennym przeziębieniem.

Przeziębienie to stan zapalny błon śluzowych, najczęściej w górnych drogach oddechowych, którego pierwsze objawy to zwiększone wytwarzanie wydzielin (katar), przekrwieniem, drapaniem i pieczeniem w gardle, kaszel, bóle głowy oraz stan podgorączkowy. Wymienione objawy rozwijają się stopniowo, często właśnie po przechłodzeniu organizmu powodującym przejściowe osłabienie immunologicznych mechanizmów obronnych. W tych warunkach dochodzi do nadmiernego rozwoju mieszanej flory wirusowej odpowiedzialnej za wystąpienie opisanych objawów. O podatności na przeziębienia decyduje stopień sprawności obronnej układu odpornościowego. Obniżenie tej sprawności otwiera drogę nawracającym infekcjom.

dr Wanda Stankiewicz

Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie

http://www.ciopig.pl