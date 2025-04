Wirtualny stół do nauki anatomii znalazł się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (CDiSM) w Katowicach. Pozwala poznać każdy szczegół ludzkiej anatomii – za pomocą dotyku, a nie skalpela.

Jak informują władze uczelni, to pierwsze takie urządzenie w Polsce. Znalazło się na wyposażeniu uruchomionego z początkiem roku akademickiego supernowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie studenci uczą się na fantomach przypominających prawdziwych pacjentów i w salach wzorowanych na prawdziwych salach operacyjnych, porodowych czy w symulatorze ambulansu.

Zaprezentowane w środę urządzenie przypomina wyglądem tradycyjny stół do sekcji zwłok. Jego górna płaszczyzna to jednak ogromny dotykowy ekran wielkości człowieka. Dotykając go, można dowolnie obracać modele, przecinać je w dowolnej płaszczyźnie, powiększać określone fragmenty, dodawać lub usuwać poszczególne organy lub układy – np. krwionośny czy nerwowy. „Biblioteka” urządzenia zawiera model anatomiczny kobiety i mężczyzny oraz 100 przypadków szczegółowych. Ponadto wykładowcy mogą do niego wgrywać własne skany z rezonansu czy tomografu i również wyświetlać w formie trójwymiarowej. W skład systemu wchodzą też dwa 80-calowe telewizory, więc wykładu z anatomii może wysłuchać nawet duża grupa studentów.

System umożliwia prowadzenie symulacji sekcji zwłok – prowadzenie cięć, usuwanie tkanek i organów. Jak jednak zapewniła prorektor ds. studiów i studentów ŚUM prof. Joanna Lewin-Kowalik, zakup ten nie oznacza zmniejszenia liczby zajęć w prosektorium. „To uzupełnia, daje unikatowe możliwości, jakich preparat anatomiczny nie da. Jeżeli się rozpreparuje jakiś fragment człowieka, to się go nie sklei z powrotem. To oprogramowanie daje takie możliwości, poza tym pozwala odtworzyć pewne okoliczności patologiczne. Zapisy z rezonansu magnetycznego lub innych metod wizualizacji będą mogły być wprowadzane i odtwarzane wirtualnie, żeby pokazać studentom, jak taka patologia w ciele człowieka lokalizuje, jak wpływa na otaczające narządy” – powiedziała.

Stół pozwoli też studentom trenować tak potrzebną w zawodzie lekarza wyobraźnię przestrzenną. „Chirurg musi czasem dokonać ingerencji w ciało człowieka z nietypowego miejsca. Musi mieć wyobrażenie, czego się spodziewać, gdzie przebiegają duże naczynia, gdzie pnie nerwowe. Dzięki temu urządzeniu można nakładać warstwy z poszczególnych układów, budując w wyobraźni strukturę ciała człowieka” – dodała profesor.

„Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co po otworzeniu człowieka będziemy mogli tam zobaczyć, każdy z nas jest inny. Tu mamy uśrednienie tego wszystkiego tego, co powinniśmy zobaczyć. Dlatego taki program nigdy w 100% nie zastąpi nauki w prosektorium, ale to świetne uzupełnienie tego, czego uczymy się w domu z podręczników czy atlasów” – powiedział student II roku Michał Kosowski.

Stół kosztował 300 tys. zł. Podobnie jak cała adaptacja i wyposażenie CDiSM został sfinansowany głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu to ponad 35 mln zł.

Śląski Uniwersytet Medyczny kształci obecnie 9 tys. studentów, w tym na dwóch wydziałach lekarskich ok. 3 tys. Co roku przyjmuje obecnie na pierwszy rok ponad 500 studentów – najwięcej w Polsce.

