Wirus grypy H7N9 – dlaczego jest taki groźny?

Wiosną bieżącego roku WHO poinformowało o nowym szczepie wirusa ptasiej grypy H7N9, który został odnotowany w Chinach. Niedawno też wysunięto opinię, że wirus ten powoduje jedną z najgroźniejszych odmian ptasiej grypy.

Fot. Depositphotos

Specyfika H7N9

Wirus prawdopodobnie rozprzestrzenia się z ruchem powietrza i drogą kropelkową. Mogą się nim zarażać ludzie i zwierzęta – wirus jest zwykle przenoszony z ptactwa na ludzi (wcześniej ludzie nie ulegali infekcji tym wirusem), a także na trzodę chlewną. Co ciekawe, po wniknięciu wirusa do organizmu drobiu, zwykle nie obserwuje się żadnych niepokojących objawów infekcyjnych. Wirus H7N9 szybko się zmienia (mutuje) i to jego zmutowane wersje, w przyszłości mogą stanowić dla nas duże zagrożenie. Danych o innych szczepach ptasiej grypy w żaden sposób nie można odnieść do tego rodzaju wirusa. Poza Chinami nie stwierdzono dotychczas infekcji wirusem H7N9.

Pamiętaj! Objawy grypy to:

- zły ogólny stan zdrowia, totalne osłabienie,

- senność i ciągłe zmęczenie,

- bóle mięśni i stawów,

- bóle głowy i gorączka, uczucie zimna, dreszcze,

- bóle w klatce piersiowej i bolesne odkasływanie,

- katar i kaszel mokry – nie są charakterystycznymi objawami grypy!



Grypa stłumiona w zalążku

Dzięki władzom Chin i interwencji pewnych organów wirus nie rozprzestrzenił się dalej na świat. Bowiem podjęto wszelkie kroki, by zapobiec epidemii lub nawet pandemii. W Chinach zanotowano ponad 130 zachorowań, z czego ponad 30 osób niestety zmarło. W celu zapobieżenia dalszym infekcjom wybito kilka tysięcy sztuk drobiu podejrzanych o zakażenie, a ludzi mających z nimi bezpośredni kontakt poddano kwarantannie i ścisłej obserwacji. Takie zabiegi zmniejszyły liczbę rozpoznawania nowych przypadków zachorowań.

Jak uchronić się przed ptasią grypą?

Oto kilka wskazówek:

1. Prowadzić higieniczny tryb życia: często myć ręce wodą z mydłem, a w razie potrzeby stosować płyny i żele dezynfekujące. Po powrocie do domu wziąć prysznic. Wietrzenie mieszkania i dokładne mycie produktów spożywczych.

2. Unikać miejsc zatłoczonych i podróżowania komunikacją miejską.

3. Zrezygnować z podróży do miejsc, w których stwierdzono występowanie określonego typy wirusa.

4. Wspomagać odporność poprzez właściwą dietę: przyjmowanie warzyw i owoców bogatych w witaminy, zwłaszcza witaminę C.

5. Przyrządzając drób należy pamiętać o dokładnym rozmrożeniu mięsa, a także obróbce w wysokiej temperaturze (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie).

6. Wszelkie podejrzenia co do swojego stanu zdrowia konsultować z lekarzem rodzinnym.

7. W razie potrzeby zaszczepić się przeciwko aktualnemu wirusowi grypy (wskazania ustalić wraz z lekarzem).