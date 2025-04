Autorem badań dotyczących wpływu wirusa HPV na układ sercowo-naczyniowy jest dr Kenichi Fujise, kardiolog z University of Texas Medical Branch w Galveston.

Badaczowi zależało przede wszystkim na wyjaśnieniu, dlaczego niektórzy ludzie zapadają na choroby serca, chociaż nie występują ku temu żadne zdrowotne przesłanki, na przykład wysoki cholesterol czy wysokie ciśnienie krwi. Problem jest poważny, gdyż dotyczy około 20% osób, u których doszło do ataku serca. Uczony postanowił odkryć gdzie tkwi przyczyna takich niespodziewanych zachorowań.

Doktor Fujise zdecydował się zająć wirusem HPV, ponieważ wirus ten niszczy tzw. gen p53, odpowiedzialny za ochronę organizmu przed rakiem i zapobiegający chorobie wieńcowej. Uszkodzenie tego genu może prowadzić do powstania stanu zapalnego i w konsekwencji do obniżenia odporności.

Wirus HPV ma wiele odmian, ale tylko niektóre mogą wywołać raka. Obecnie dostępne są na rynku szczepionki, które przed nim chronią. Poleca się je osobom, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia. Szczepionka nie zadziała jednak u osób chorych.

Wyniki badań prowadzonych przez doktora Fujise są zaskakujące. Przerażająca była przede wszystkim skala występowania wirusa – wśród 2450 kobiet biorących udział w badaniach, wirusa HPV wykryto u 1441 kobiet. Rezultaty wykazały, że kobiety zarażone tym wirusem są nawet 2,3 razy częściej narażone na choroby serca, niż kobiety zdrowe. Niebezpieczeństwo zachorowania wzrosło do 2,86 u tych kobiet, u których wykryto rodzaj wirusa powodującego raka.

W kwestii wyników badań wypowiadają się także niezależni eksperci. Doktor Lori Mosca dyrektor Kardiologii Zapobiegawczej w NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center uważa rezultaty za interesujące, chociaż zaznacza, że przeprowadzono zbyt mało badań, aby mówić o przełomowym odkryciu. Badania doktora Fuijse należy traktować jako dobry wstęp do dalszych obserwacji.

