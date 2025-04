Do tej pory rozpoznano i sklasyfikowano ponad 100 typów wirusa brodawczaka ludzkiego, znanego szerzej pod nazwą HPV (od ang. human papilloma virus), jednak jedynie kilkanaście z nich ma udowodnione działanie rakotwórcze. Odpowiadają one za aż 99 proc. przypadków raka szyjki macicy, 90 proc. przypadków raka odbytu, ponad 40 proc. przypadków raka narządów zewnętrznych - pochwy, sromu, prącia oraz przynajmniej 12 proc. przypadków raka ustnej części gardła i minimum 3 proc. przypadków raka jamy ustnej. Być może do tej długiej i przerażającej listy będzie konieczne dopisanie również raka płuca.

"W naszym badaniu ryzyko zachorowania na raka płuca u osób, u których wykryliśmy przeciwciała przeciw HPV było ponad 100 proc. wyższe w przypadku wirusów niskiego ryzyka i około 60-70 proc. wyższe w przypadku najbardziej onkogennych wirusów. Nie wiemy jednak, czy jest to zależność przyczynowo-skutkowa, ani jaka jest droga infekcji HPV w płucu" – tłumaczy dr Jolanta Lissowska, współautorka badań.

W trakcie swoich prac naukowcy z 6 krajów Europy Środkowej przebadali 1633 chorych z rakiem płuca i kontrolnie 2729 osób zdrowych, pod kątem obecności przeciwciał przeciwko czterem typom wirusa HPV – 6, 11,16, 18. Badane przeciwciała to przeciwciała przeciwko białkom otoczki wirusa (głównie białku L1), świadczące o infekcji oraz przeciwciała przeciw białkom E6 i E7 - zwykle świadczące już o rozwoju procesu nowotworowego. Zaobserwowano, że u osób bez raka płuc przeciwciała przeciwko białkom E6 i E7 występowały niezmiernie rzadko, odwrotnie niż u chorych z nowotworem płuca, gdzie często obok przeciwciał przeciwko E6 i E7 występowały dodatkowo przeciwciała antyL1. Efekt ten był istotny bez względu na wiek, płeć, czy kontakt z jednym z najważniejszych karcynogenów – dymem tytoniowym.

Badacze podkreślają jednak, że jak na razie nie mogą postawić ostatecznych wniosków i potrzebują dalszych badań by móc poznać pełen obraz zależności pomiędzy rakiem płuca a wirusem HPV.

Zobacz też: Czy HPV to wyrok – rak

Źródło: pap/ kp

Reklama