Wirus opryszczki naturalną bronia w walce z rakiem?

Brytyjscy naukowcy zmodyfikowali wirusa opryszczki, by atakował zmienioną nowotworowo tkankę, oszczędzając pozostałe zdrowe komórki. Wirus wnika do środka komórki gdzie namnaża się i w efekcie prowadzi do jej śmierci. Dodatkowo wspomaga on również nasz układ immunologiczny w walce z chorobą przez ułatwianie rozpoznania rakowych komórek.