Duże uznanie w kwestii walki z zakażeniami należy się Indiom, które w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku odnotowały tylko jeden przypadek infekcji.

Zdaniem niezależnych obserwatorów, Pakistan jest na dobrej drodze uznania go za ,,ostatni przyczółek tej zjadliwej choroby na świecie”. Problem zagrożenia wirusem odrodził się również w czterech innych krajach. W ubiegłym roku na świecie zarejestrowano około 1 000 przypadków zakażenia polio.

Wirus odpowiedzialny za chorobę Heinego-Medina występuje endemicznie na obszarach takich państw, jak: Afganistan, Indie, Nigeria i Pakistan. W krajach, w których ponownie stał się zagrożeniem, zarejestrowano dwukrotnie więcej przypadków zakażeń – 162 – niż w krajach endemicznych. Szczególny niepokój specjalistów rodzą nowe zachorowania na terenie Demokratycznej Republiki Konga i Czadu.

Sir Liam Donaldson, były naczelny lekarz Anglii, przewodniczy zespołowi kontrolnemu monitorującego efekty Globalnej Inicjatywy Eradykacji Poliomyelitis, działającej na rzecz obranego celu od 1988 roku.

,,Polio jest chorobą trudną do całkowitej eliminacji. Pierwsze 20 lat od momentu ustalenia kierunku działań było naznaczonych wielkim zaangażowaniem na rzecz inicjatywy” – stwierdził Sir Donaldson. ,,Ale wciąż mamy na uwadze mnóstwo przypadków wymagających podjęcia konkretnych działań. 1 % wirusa pozostały do wyeliminowania stanowi nadal wielkie wyzwanie”.

,,Indie dokonały bardzo prostej rzeczy – prowadzą kampanie na rzecz skutecznych szczepień oraz posiadają wykwalifikowaną kadrę specjalistów zdrowia publicznego, którzy pieczołowicie pilnują, aby każde dziecko było zaszczepione” – kontynuuje Sir Liam Donaldson. ,,Jeśli to państwo jest stać na takie przedsięwzięcia, dlaczego inne nie mogą mu dorównać?” - pyta.

Sir Donaldson i jego współpracownicy uważają, że w krajach narażonych na atak wirusa istotną rolę odgrywają silne elity społeczno-polityczne. Według ich szacunków w funduszach przeznaczonych na tę problematykę brakuje 366 milionów funtów.

Raport sporządzony przez zespół Sir Donaldsona podkreśla problemy związane z niektórymi programami szczepień. Na przykład w jednym regionie Pakistanu opłaceni uprzednio koordynatorzy szczepień przekazali swoje obowiązki podwykonawcom, którzy okazali się być nieprzeszkolonymi dziećmi.

Z kolei podczas innej kampanii zespół odpowiedzialny za szczepienia przyjął bierną postawę, pozostając raczej we własnej placówce na rynku miasta niż zajmując się zgromadzonym tłumem, zachęcając go do szczepień.

Jak twierdzi zespół monitorujący: ,,Naszym zdaniem zahamowanie transmisji polio powinno być zdrowotnym priorytetem w skali globalnej”. ,,Od początku 2010 roku przypadki zakażenia wirusem zanotowało 14 krajów. W kontekście Globalnej Inicjatywy podobne niespodzianki są czymś niepokojącym i zawstydzającym. Eradykacja wirusa jest wciąż możliwa w niedalekiej przyszłości, pod warunkiem większego zaangażowania strony politycznej, zabezpieczonych źródeł finansowania oraz ulepszonego systemu organizacji szczepień”.

Rotary International, która jest częścią Inicjatywy Eradykacji, oświadczyła: ,,Cieszymy się z tej rzetelnej oceny sytuacji. Będziemy wspólnie działać z naszymi współpracownikami w krajach dotkniętych tym zagrożeniem w celu stworzenia listy kontrolnej, zgodnie z zaleceniem zespołu kontrolnego. Wszystko po to, aby zwiększyć wpływ zespołów koordynujących szczepienia oraz zaprowadzić jednakowe standardy”.

