Kobieta może zarazić partnera wirusem Zika w trakcie seksu

Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie (USA) poinformowało o pierwszym udokumentowanym przypadku przeniesienia wirusa Zika z kobiety na mężczyznę. Do zdarzenia doszło w Nowym Jorku – chora zaraziła swojego partnera nie wiedząc jeszcze, że sama jest zakażona. Objawy pojawiły się u niej dzień po powrocie z zagranicy – nie wiadomo jednak, w jakim kraju przebywała (symptomy, które zaobserwowano u niej, to obrzmienia rąk i nóg oraz gorączka).

Do tej pory WHO informowało o tym, że wirus Zika może być przenoszony drogą płciową – potwierdzone zakażenia dotyczyły jednak tylko zainfekowanych mężczyzn, którzy mogli przenieść zarazki na swoje partnerki. Póki co nieznane są przypadki przeniesienia zakażenia z kobiety na kobietę w trakcie kontaktów seksualnych.

WHO zalecało dotychczas, by powstrzymywać się od seksu bez zabezpieczeń przez 4 tygodnie od czasu powrotu z terenów zagrożonych wirusem Zika – z najnowszych badań wynika jednak, że może on pozostawać w płynach ustrojowych dłużej, niż sądzono.

Jak nie zarazić się wirusem Zika?

Najważniejsze zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia:

Kobiety w ciąży przebywające na terenach zagrożonych wirusem Zika powinny chronić się przed komarami Aedes aegypti, które przenoszą ten drobnoustrój. Po powrocie z terenów zagrożonych wirusem warto powstrzymać się od niezabezpieczonych kontaktów seksualnych. Pary planujące dziecko powinny odczekać minimum 8 tygodni z poczęciem dziecka, licząc od czasu powrotu z krajów, na terenie których dochodziło do zakażenia.

