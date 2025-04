Witamina B1

Znana inaczej, jako tiamina. Swoje działanie uwydatnia w produkcji tak ważnych krwinek czerwonych, w przemianach metabolicznych glukozy we krwi oraz wspomaga prawidłową czynność układu nerwowego, mięśni i serca.

Zagrożenia przy niedoborze witaminy B₁

Niedobór witaminy B₁ może być bardzo poważny w sowich skutkach. Ze strony układu pokarmowego są to nudności, biegunka, wymioty, utrata łaknienia, a wszystko to związane jest z zaburzeniem procesów trawiennych. Niewydolność krążenia i tutaj może to być powiększenie i przyspieszenie akcji serca oraz pojawienie się obrzęków nóg i rąk. Ze strony układu nerwowego zaburzenia emocjonalne, oczopląs, brak koncentracji i pojawiające się zaniki pamięci. Poważnym następstwem jest porażenie nerwów i atrofia mięsni w kończynach.

Gdzie szukać witaminy B₁?

Aby uniknąć tak przykrych konsekwencji witaminy B₁ szukajmy w drożdżach, wątrobie wieprzowej i cielęcej, mięsie wieprzowym, jajach, ziemniakach, orzechach, grochu i pieczywie pełnoziarnistym.

