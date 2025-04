Określana też mianem kalciferolu. Jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju i dobrego stanu naszych kości i zębów.

Odpowiada za utrzymanie w naszym organizmie równowagi

miedzy fosforem i wapniem, oraz sprzyja przyswajanie tego ostatniego z przewodu pokarmowego. Dzięki niej mamy niższy poziom cholesterolu, gdyż to właśnie z niego tworzy się pod wpływem promieni słonecznych.

Zagrożenia przy niedoborze witaminy D

Zwłaszcza w rozwoju dzieci witamina D odgrywa bardzo ważną funkcję. Przy jej niedoborze pojawia się krzywica. W zależności od wieku dziecka jest to krzywica dziecięca lub późna. Osoby dorosłe mogą również cierpieć na zaburzenia w strukturze kości, co ostatecznie nieleczone prowadzi do osteoporozy.

Gdzie szukać witaminy D?

Obfitują w nią ryby morskie takie jak makrela, łosoś, szprot i śledź, ale także tran. Możne ją odnaleźć w wątrobie wieprzowej, wołowej, baraniej i cielęcej, w żółtku jaja kurzego, maśle i w serach żółtych. Dodatkowo, gdy pora słoneczna sprzyja nie żałujmy sobie promieni słonecznych. Oczywiście z umiarem i po zastosowaniu odpowiednich środków ochronnych.

