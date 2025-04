W jej skład wchodzą witamina K₁, K₂, K₃. Jako kompleks czyli witamina K odpowiada za proces krzepnięcia krwi. Dlatego mówi się o niej witamina przeciwkrwotoczna, gdyż zapobiega krwawieniom i krwotokom.

Oprócz tej głównej funkcji wspomaga także, gojenie złamań i utrzymuje struktury kości we właściwym stanie.



Zagrożenia przy niedoborze witaminy K

Podstawowymi objawami mogą być krwotoki z nosa, a nawet z układu pokarmowego. Słabe krzepnięcie krwi. U noworodków jest to skaza krwotoczna. Dlatego w ostatnim czasie do profilaktyki zdrowotnej niemowląt włączono zalecenie o podawaniu witaminy K.

Gdzie szukać witaminy K?

Odnajdziemy ją w kapuście, kalarepie, marchwi, szpinaku, grochu, pomidorach, lucernie, a także w żółtku jaja kurzego, serze żółtym, truskawkach, ziemniakach i wątrobie.

