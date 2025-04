Jakie zagrożenia niosą dla nas niedobory witamin? W jakich produktach możemy ich szukać, aby uniknąć uzupełniania braków poprzez przyjmowanie środków syntetycznych?

Witaminki, witaminki…

Definicja mówi, że witaminy to organiczne związki chemiczne, czyli takie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety on sam nie jest w stanie ich wytworzyć, dlatego też dostarczamy ich przez dobór odpowiedniego pożywienia. Możemy samoczynnie regulować ich poziom. Najlepsza formą uzupełniania braków witamin jest szukanie ich natu

ralnych źródeł, ale jak dobrze wiemy jest wiele sytuacji, gdy musimy sięgnąć po dodatkowe suplementy. Dzięki witaminom w naszym ciele mogą zachodzić podstawowe procesy. Wbrew panującym opiniom, witaminy nie dostarczają nam energii, a materiału budulcowego, pozwalającego niekiedy na naprawcze procesy komórek prowadzące do cofnięcia wielu dolegliwości.

Przyjmując preparaty witaminowe nie popadajmy przesadę. Niedobór witamin w naszym organizmie nie jest wskazany, ale braki możemy usunąć przez racjonalne uzupełnianie diety w odpowiednie produkty lub sięgnięcie ostatecznie po preparaty w tabletkach czy syropach. Jednak pozwalając na powstanie nadmiaru witamin w naszym ciele sami sobie szkodzimy. Część witamin, tych rozpuszczalnych w wodzie, a są to witaminy z grupy B, witamina C i witamina H, przy nadmiarze same usuwają się z naszego organizmu poprzez wydalanie. Natomiast pozostałe rozpuszczalne w tłuszczach czyli A, D, K, E, przy dużym nagromadzeniu się mogą stać się dla nas toksyczne.

Dlatego najbezpieczniej, zanim wybierzemy się do apteki w celu zakupu preparatów witaminowych, odwiedzić lekarza. Po przeprowadzonym wywiadzie i wykonaniu ewentualnych badań, oceni on, jakie możemy mieć braki i zaleci odpowiedni dla nas suplement.

