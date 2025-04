Rak endometrium jest 6 nowotworem pod względem częstości występowania wśród kobiet. W 2008 roku na świecie zachorowało z jego powodu 287630 kobiet, a aż 74170 zmarło (w Polsce w 2004 zdiagnozowano 4376 nowych przypadków i zarejestrowano 814 zgonów). Standardowe leczenie polega na całkowitym usunięciu macicy z przypadkami, co oznacza jednocześnie utratę szansy na potomstwo. Najnowsze badania otwierają drogę do terapii raka endometrium bez natychmiastowej potrzeby tak radykalnego zabiegu. Przez to pacjentki w wieku rozrodczym zachowają szansę na urodzenie dziecka.Eksperyment prowadzony przez włoskich badaczy polegał na podaniu we wkładce domacicznej levonorgestrelu – syntetycznego progestagenu, składnika np. tabletki antykoncepcyjnej. Dodatkowo co miesiąc pacjentkom wstrzykiwano hormon – gonadoliberynę (GnRH). Levonorgestrel hamuje wzrost błony śluzowej macicy, podczas gdy GnRH zmniejsza wytwarzanie estrogenów będących czynnikiem promującym wzrost nowotworu. Taka terapia stosowana przez 6 miesięcy miała zatrzymać i nawet cofnąć rozwój choroby nowotworowej, szczególnie u kobiet poniżej 40 roku życia.W badaniu uczestniczyło 39 pacjentek w wieku od 20 do 40 roku życia. Zdiagnozowano u nich atypowy rozrost endometrium będący stanem przedrakowym lub wczesną postać raka ograniczoną do błony śluzowej macicy. Następnie paniom założono na okres 1 roku wspomnianą wkładkę domaciczną. Jeśli po tym czasie nie stwierdzono progresji choroby wkładkę usuwano, umożliwiając kobietom zaplanowanie potomstwa. Kontrole następowały co 6 miesięcy. W czasie obserwacji urodziło się 9 dzieci. Jeśli kobieta po pewnym czasie uznała, że nie zamierza więcej mieć potomstwa usuwano jednak macicę w celu zabezpieczenia przed nawrotami nowotworu. Ta rewolucyjna metoda pozwala nie tylko spełnić marzenia o dziecku wielu młodych kobiet chorujących na raka endometrium. To także nowy pomysł na podawanie wielu leków bezpośrednio do miejsca ich przeznaczenia. Umożliwi to lepsze wyniki terapii i ograniczenie występowania działań niepożądanych.Źródło: Science Daily/kp/p

