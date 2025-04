Człowiek traci codziennie około 100 włosów. To normalne. Jak jednak sprawdzić, że mieścimy się właśnie w tych granicach? Według dermatologów z USA wystarczy przeprowadzić prosty test. Zamiast kolekcjonować każdy włos, weź ręcznik, pochyl się nad nim i przez minutę szczotkuj głowę. Potem policz włosy, które spadły na ręcznik oraz te, które zostały na grzebieniu. Jeśli znajdziesz do 10 sztuk, wszystko w porządku.

Warto wiedzieć: Wypadanie włosów to nie tylko problem kosmetyczny. W taki właśnie sposób organizm reaguje też na silny stres, niedobory witamin i minerałów czy zaburzenia hormonalne. Łysienie może być też wynikiem choroby czy skłonności dziedzicznych.

