Włośnica jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez nicienie z gatunku Trichinella. W Polsce najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem gatunku jest włosień kręty (Trichinella spiralis).

Zarażenie

Do zarażenia może dojść poprzez spożycie mięsa zwierząt zawierających larwy włośnia. Z larw rozwijają się robaki, które bytują w jelicie cienkim. Tam osiągają dojrzałość płciową. Każda z dorosłych samic może urodzić od 200 do 1500 larw! Larwy te następnie przenikają przez błonę śluzową jelita. Dostają się do układu krwionośnego i limfatycznego. Następnie drogą krwi oraz limfy wędrują w kierunku mięśni szkieletowych, w których ulegają otorbieniu. Po około 3 tygodniach otorbione larwy uzyskują zdolność inwazyjności. Natomiast sama wędrówka do mięśni trwa od 5 do 7 dni od momentu zakażenia.

Zarówno czas trwania choroby jaki i obraz kliniczny jest uzależniony od liczby pasożytów. Aby doszło do powstania objawów wystarczy zaledwie 50-70 larw!

Ich przebieg jest uzależniony od fazy cyklu. Faza jelitowa (od zarażenia do powstania larw), trwa od 1-7 dni i charakteryzuje się nudnościami, wymiotami, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, biegunką a nawet niewielką gorączką. Choć przebieg może być również bezobjawowy!

Rozwój choroby

W fazie pozajelitowej, która trwa od 1 to 6 tygodni objawy są spowodowane przez larwy wędrujące i zajmujące mięśnie. Może wystąpić zapalenie mięśni, ból mięśni, zesztywnienie, trudności w oddychaniu i gorączka. Bardzo groźne jest zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie opon i mózgu.

W większości przypadków dochodzi do wyzdrowienia. Jednak powikłania potencjalnie mogą zagrażać życiu!

Wybór leczenia należy do lekarza. Najczęściej stosowane leki to mebendazol oraz albednazol.

Największe znaczenie odgrywa profilaktyka włośnicy! Polega ona na monitorowaniu jakości mięsa. Nie bez znaczenia jest również odpowiednia obróbka termiczna ponieważ larwy włośnia są bardzo żywotne! Otorbione mogą przetrwać w formie inwazyjnej nawet do 30 lat! Jednak udowodniono, że temperatura powyżej 80°C skutecznie je zabija. Uważa się, że „głębokie mrożenie“ w temp. Powyżej -25C także powinno unicestwić większość larw pasożytniczych. Jednak mrożenie musi trwać od 10 do 20 dni! Dodatkowo niektóre z rodzajów larw mogą okazać się odporne na tak niskie temperatury!

