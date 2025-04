Ile włosów na głowie?

Na głowie mamy około 100-150 tysięcy mieszków włosowych, z każdego z nich może wyrosnąć w ciągu życia 20-30 włosów. Całkowita liczba mieszków włosowych jest stała i nie zmienia się w ciągu naszego życia. Na owłosionej skórze głowy włosy rosną szybkością ok. 1 cm w ciągu miesiąca. Codziennie tracimy około 50-150 włosów. Jest to zjawisko fizjologiczne.

Włosy wyrastają z mieszków włosowych, które zawarte są w skórze właściwej. Część mieszka stanowi brodawka włosa, która posiada naczynia krwionośne i nerwy. Jej zniszczenie powoduje nieodwracalną utratę włosa. Powyżej brodawki leżą komórki odpowiedzialne za wytwarzanie barwy włosa, tzw. melanocyty.

Włos w stanie spoczynku

Włosy ludzkie, w przeciwieństwie do zwierzęcych, znajdują się w różnej fazie wzrostu. Okres wzrostu włosa, zwany anagenem, trwa ok. 3-6 lat. Około 80% włosów owłosionej skóry głowy jest w stadium anagenu. Po okresie wzrostu mieszki przechodzą w stadium spoczynku, czyli katagenu i przestają rosnąć. Trwa on do dwóch tygodni. W stadium tym jest tylko 0,5% włosów. Ostatni etap, to okres spoczynku, zwany telogenem, który trwa do 4 miesięcy.

Na wzrost włosów wpływają czynniki genetyczne, hormonalne oraz środowiskowe. Wśród hormonów uwagę należy zwrócić na androgeny. Wpływają one głownie na wzrost owłosienia okolic płciowych i brody.

Niestety, u osób z genetyczną skłonnością do łysienia typu męskiego, nadmiar androgenów będzie powodował wzmożone wypadanie włosów owłosionej skóry głowy.

Ich nadmiar odpowiedzialny jest także za nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet, zwany hirsutyzmem.

Struktura paznokci

Paznokcie mają złożoną strukturę. Główne elementy budowy stanowi macierz paznokcia oraz płytka paznokciowa, pod którą znajduje się łożysko. Macierz jest miejscem wzrostu paznokcia. Boczne części płytek ograniczone są przez wały paznokciowe. Paznokcie rosną z szybkością ok. 2 mm w ciągu miesiąca, przy czym paznokcie palców stóp rosną zdecydowanie wolniej.

Zmiany w wyglądzie paznokci towarzyszą wielu chorobom układowym, np. łuszczycy, liszajowi płaskiemu, anemii, zapaleniu skórno-mięśniowemu, twardzinie i wielu innym. Dlatego niektóre zmiany powinny być przedmiotem wnikliwej uwagi lekarza.

