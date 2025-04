O czym mężczyzna powinien pamiętać kupując kosmetyki?



Mężczyzn przed zakupem środków pielęgnacyjnych może odstraszać ogromna różnorodność produktów na sklepowych półkach oraz brak umiejętności wyboru takiego, który sprosta oczekiwaniom oraz indywidualnym predyspozycjom skóry.

Nie warto, by mężczyzna podbierał kosmetyki swojej partnerce, ponieważ jego skóra wymaga zupełnie innej, specjalnej pielęgnacji. Naskórek u kobiet składa się z ok. 20 warstw komórek, tymczasem u mężczyzn z ponad 30. Skóra przez to jest bardziej sprężysta, napięta i mniej podatna na starzenie. Ponadto w jej głębszych warstwach zawiera więcej mięśni przywłosowych i włókien kolagenowych, stąd „damskie” kosmetyki w żaden sposób nie spełnią założonego zadania.

U mężczyzn proces starzenia następuje ok 40 roku życia. Niemniej, jeżeli skóra nie będzie odpowiednio nawilżana i pielęgnowana, oznaki starzenia mogą wystąpić o wiele wcześniej lub trudniej będzie je zwalczyć. Odpowiednia higiena, zdrowy tryb życia i używanie preparatów stworzonych z myślą o mężczyznach, pozwolą cieszyć się zdrowiem i pięknym wyglądem o wiele dłużej.

Najlepsza woda po goleniu

Woda po goleniu, ze względu na zawartość alkoholu, traktowana jest jako jeden z najlepiej dezynfekujących środków przeznaczonych do pielęgnacji twarzy mężczyzny. Samo oparcie receptury na alkoholu nie stanowi jednak recepty na piękną i zadbaną cerę. Liczy się bowiem jego procentowy skład.

Alkohol może podrażniać skórę i wpływać na pojawianie się zaczerwienień, dlatego należy wybierać tylko te wody, które zawierają jak najmniejsze ilości tego składnika, a jeżeli skóra jest wrażliwa lepiej zdecydować się na łagodniejszy produkt, jakim jest balsam po goleniu.

Wybierając wodę po goleniu należy zwrócić uwagę na dwie kwestie: zapach odpowiednio dobrany do charakteru oraz skład – taki, by pomagał w utrzymaniu efektu zdrowej i pełnej blasku skóry.

Dobra woda po goleniu powinna zawierać w swoim składzie:

Alatoninę, która wpływa łagodząco na podrażnienia i eliminuje efekt zaczerwienionej skóry.

Aloe Vera Complex , który zapewni skórze twarzy odpowiednie nawilżenie.

, który zapewni skórze twarzy odpowiednie nawilżenie. Cool Freeze Effect, dzięki któremu poczujemy chłód i orzeźwienie po goleniu.

Skuteczny balsam po goleniu

Balsam po goleniu rekomendowany jest dla mężczyzn, którzy zmagają się z problemem wrażliwej, przesuszonej, podatnej na zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Formuła produktu została opracowana tak, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia i świeżości, a z drugiej nie wywoływać niepotrzebnych podrażnień.

W składzie balsamu po goleniu powinniśmy znaleźć:

Provitamin B5, która nawilża i pielęgnuje skórę po goleniu.

Allantoin Complex, odżywiający skórę i łagodzący podrażnienia.

Cool Freeze Effect, zapewniający odpowiedni poziom orzeźwienia i chłodu po goleniu.

Balsamy po goleniu bogate w prowitaminę B5, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek naskórka, wpływają korzystnie na stan nawilżenia skóry oraz łagodzą podrażniony i wysuszony naskórek, przez co skóra wygląda na świeżą i zadbaną.

Balsam czy woda po goleniu?

Jeżeli skóra piecze po nałożeniu wody po goleniu, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie balsam. Jeżeli jednak ten efekt nas nie dotyczy, a zależy nam na skutecznej dezynfekcji i ukojeniu skóry, woda będzie idealnym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że skóra mężczyzn wykazuje wzmożone tendencje do wydzielania potu, przez co może stać się siedliskiem szkodliwych bakterii odpowiedzialnych za jej niezdrowy wygląd. Stąd tak istotne są właściwości dezynfekujące i odkażające wód po goleniu.

Balsam po goleniu to zdecydowanie bogatsza formuła oparta przede wszystkim na składnikach kojących i nawilżających oraz witaminach. To idealne rozwiązanie przede wszystkim dla tych mężczyzn, którzy nie mają problemów z cerą, a którym zależy na dobrym nawilżaniu twarzy, orzeźwieniu i pięknym zapachu, który utrzyma się wiele godzin w ciągu dnia.

