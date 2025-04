Organizm człowieka zbudowany jest w 70% z wody. Znaczenie jej dla naszego ustroju potwierdza fakt, że bez jedzenia możemy żyć kilka tygodni, natomiast bez wody tylko kilka dni. Woda należy do niezbędnych składników pokarmowych wszystkich żywych organizmów. Co najmniej połowa wypijanych codziennie płynów powinna być dostarczana w postaci wody.

Jako jedyna – obok powietrza – niezbędna do życia substancja nie dostarcza organizmowi kalorii. Dostarcza natomiast minerały. Jeśli wypijemy w ciągu doby litr, to zawarte w niej składniki uzupełnią do 10 proc. dziennego zapotrzebowania na minerały. Dzięki niej organizm może prawidłowo funkcjonować, woda jest bowiem rozpuszczalnikiem i nośnikiem substancji odżywczych, reguluje ciśnienie tętnicze, temperaturę ciała, usuwa szkodliwe produkty przemiany materii i podnosi odporność.

Aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, musimy dostarczać mu, i to w krótkim czasie, tyle wody, ile wydaliliśmy. Zdrowy człowiek traci wodę w ilości ok. 2-2,5 litra w procesie oddychania, pocenia się, wydalania z moczem i kałem. W czasie działania wysokich temperatur może dojść do utraty nawet pół litra wody na godzinę. Jej niedobór może działać negatywnie na nasze zdrowie i urodę. Należy dbać o to, by wypijać zalecaną jej ilość, gdyż utrata nawet 3% wody z organizmu, powoduje uczucie zmęczenia, obniżenie dobrego samopoczucia i zawroty głowy. Przy niedoborze wody mózg jest mniej ukrwiony, zmniejsza się zdolność koncentracji, zaburza się pamięć, pojawiają się bóle głowy, kłopoty z trawieniem i sercem.

Dietetycy zalecają, aby dziennie wypijać co najmniej 2 litry płynów, w tym 1-1,5 litra wody mineralnej. Ułatwia ona trawienie, wspomaga przemianę materii, dostarcza wielu ważnych makroelementów i mikroelementów.

W sklepach mamy duży wybór wód mineralnych o zróżnicowanym składzie. Warto przed zakupem zapoznać się z etykietą zawierającą informacje o składzie i ilości minerałów Do wyboru mamy naturalne wody mineralne (wysoko lub słabo zmineralizowane), źródlane i stołowe. Różnią się przede wszystkim liczbą zawartych minerałów. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt wysoka zawartość niektórych minerałów może być przyczyną ich kumulacji w wątrobie lub nerkach, a to z kolei sprzyja rozwojowi niektórych chorób.

Najlepiej pij wodę przez cały dzień, nie tylko, gdy odczujesz silne pragnienie. Wówczas uchronisz przed obciążeniem swój układ krążenia. Pij ją w równych proporcjach, najlepiej pół godziny przed jedzeniem. Wtedy woda nie rozrzedza soków trawiennych, dobrze wpływa na trawienie, skraca czas trawienia i nie obciąża żołądka.







