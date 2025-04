Niepewność rzeczywistości

Rzeczywistość, w której znajdujemy się codziennie, jest coraz bardziej płynna i mało przewidywalna. W kapitalizmie od jednostki wymaga się dużej samodzielności i samosterowności. Samemu zdobywa się pracę i planuje ścieżkę kariery, trzeba się zawsze liczyć z możliwością bezrobocia albo zmiany branży, w której się pracuje, cały czas należy się dokształcać, aby zwiększyć swoje szanse na rynku.

W tak zmiennym świecie powoli zmniejsza się wartość tradycji i wartości z nią związanych. Okazuje się, że wzory przekazywane z pokolenia na pokolenie nie pomagają rozwiązywać wielu codziennych problemów, nie pasują do współczesnego sposobu życia. Taka rzeczywistość może zmieniać również charakter związków międzyludzkich, powodować, że stają się mniej stałe.

Wybór wolnego związku

Dla niektórych wolny związek jest rodzajem uczciwszego rozwiązania. W tak niepewnym świecie nie chcą składać przyrzeczenia, że będą na zawsze tylko z jedną osobą, ponieważ nie wiedzą, co się stanie za kilka lat i nie chcą oszukiwać partnera/partnerki. Łatwiejsze wydaje im się życie razem bez składania jednoznacznych deklaracji.

Czasami mogą nie być pewni swoich uczuć, wydaje się im, że może spotka ich jeszcze większa miłość, jeszcze żarliwsze uczucie, więc nie chcą zamykać sobie do niego drogi. Dla innych ani państwo, ani Kościół nie są na tyle istotnymi instytucjami, by potwierdzenie przez nie związku dwojga ludzi było faktycznie potrzebne.

Niektórzy wybór wolnego związku mogą tłumaczyć pewną niedojrzałością, niechęcią do angażowania się i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Dla innych wręcz przeciwnie – może to być oznaka samodzielności myślenia, posiadania własnych uwewnętrznionych wartości, niezależności od nacisków z zewnątrz.

Polecamy: Czym jest miłość?

Konsekwencje?

Jakiekolwiek by były przyczyny wyboru wolnego związku trzeba pamiętać o konsekwencjach z nim związanych. Trudna do zniesienia może okazać się presja społeczna rodziny i znajomych, jeśli mają oni inne poglądy na związki międzyludzkie niż my.

Brak oficjalnego potwierdzenia ważności związku może okazać się także niebezpieczny dla samych partnerów. Może się zdarzyć tak, że zamiast wspólnie uporać się z nieuchronnymi kryzysami pojawiającymi się w ich relacji, będą woleli się rozstać, ponieważ wyda im się to mniej kłopotliwe.

Trzeba jednak pamiętać, że bez względu na to czy związek dwojga ludzi jest zalegalizowany, czy nie, to uczucia są w nim takie same i rozstanie nie jest łatwiejsze, mimo że nie trzeba przeprowadzać oficjalnej procedury rozwodowej.

Polecamy: Toksyczny przyjaciel - jak go rozpoznać?

Reklama