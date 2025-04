– Pierwsze dni i miesiące po pojawieniu się dziecka powodują rewolucję w dotychczasowym życiu rodziny. Można powiedzieć, że od tej pory zmienia się wszystko, a świeżo upieczony rodzic musi znaleźć odpowiedzi na tysiące pytań i być gotowy rozwiązywać niezliczone problemy. Dla młodych ludzi taka sytuacja bywa przytłaczająca. Tym bardziej, że często nie mają w swoim otoczeniu innych doświadczonych opiekunów, z których wiedzy mogliby skorzystać – mówi Anna Żardecka z Fundacji Dzieci Niczyje.

Z pomocy wolontariusza młoda rodzina może korzystać raz w tygodniu, przez około 2h. Ten czas można poświęcić na rozmowę o codziennych sprawach i trudnościach związanych z wychowaniem czy pielęgnacją dziecka. Dodatkowo wolontariusz może udzielić informacji na temat dostępnych ofert pomocy i wsparcia proponowanych przez lokalne organizacje i instytucje.

– Ważne jest, że wolontariusz nie sprawuje w tym czasie opieki nad maluchem, ani nie wykonuje prac domowych. Jego główne zadanie to pomóc młodym rodzicom odnaleźć się w nowej sytuacji i odczarować serwowany przez media „cukierkowy” obraz rodzicielstwa. Poprzez swoją obecność realnie towarzyszy w poznawaniu dziecka i uczeniu się odpowiadania na jego potrzeby – dodaje Żardecka.

Do udziału w projekcie zapraszani są rodzice dzieci do 3. roku życia. Pierwszym etapem jest spotkanie i diagnoza potrzeb oraz trybu współpracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą znaleźć więcej informacji na stronie http://dobryrodzic.fdn.pl/projekt-wolontariusz-w-rodzinie.

„Wolontariusz w Rodzinie” jest projektem realizowanym z powodzeniem od lat w wielu krajach, m.in. w Anglii, we Francji, w Niemczech. W Polsce prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic – Dobry Start".

