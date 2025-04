fot. Fotolia

Na ulicach, dworcach, w agencjach towarzyskich i prywatnych mieszkaniach, rozdając materiały edukacyjne, prezerwatywy, lubrykanty oraz chusteczki do higieny intymnej. Tak streetworkerzy Stowarzyszenia Program Stacja i Społecznego Komitetu ds. AIDS będą edukować osoby świadczące usługi seksualne (OŚUS) w Warszawie. Celem ruszającego właśnie programu jest zwiększenie dostępu do edukacji i profilaktyki w obszarze HIV/AIDS, a także testowania w kierunku obecności wirusa oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród kobiet i mężczyzn podejmujących ryzykowne zachowania seksualne. Programem ma być objętych około tysiąc osób świadczących usługi seksualne w stolicy. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego przez Gilead Sciences Poland w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Z doświadczeń i obserwacji organizacji pozarządowych wynika, że osoby świadczące usługi seksualne na ulicy mogą doświadczać przemocy lub agresywnych zachowań ze strony klientów, sutenerów i okolicznych mieszkańców. Nierzadko spotykają się z dyskryminacją i niechęcią ze strony przedstawicieli służb porządkowych i wymiaru sprawiedliwości. Dlatego osoby te często znikają z ulic i przenoszą się do mieszkań lub agencji towarzyskich dokąd praktycznie nie docierają działania edukacyjne i pomocowe.

Dlatego wolontariusze-streetworkerzy, działający do tej pory głównie na ulicach, w tym roku dotrą również do agencji towarzyskich i mieszkań. Będzie to możliwe dzięki doświadczeniom i kontaktom Społecznego Komitetu ds. AIDS w środowisku OŚUS.

Główne zadanie: motywować i uświadamiać o prawie do bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV, a w przypadku wykrycia wirusa – również do bezpłatnego leczenia antyretrowirusowego. Wolontariusze będą też rekrutować osoby świadczące usługi seksualne do udziału w szkoleniu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, zdrowia seksualnego, bezpłatnego testowania oraz leczenia.

– Szkolenie spełni również inną funkcję – streetworkerzy i streetworkerki będą mogli przyjrzeć się potrzebom OŚUS, ich sugestiom i pomysłom na działania profilaktyczne kierowane do nich samych. Mówimy przecież o niezwykle trudno dostępnej grupie społecznej, do której bardzo często nie docierają programy profilaktyczne. Naszym celem jest wzmacnianie osób świadczących usługi seksualne w dbaniu o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Nasi streetworkerzy dopasują się do otoczenia, w którym osoby świadczące usługi seksualne czują się bezpieczniej i dyskretniej, dzięki czemu staną się one bardziej otwarte na edukację – powiedziała Edyta Gogół-Iżowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Program STACJA.

– Edukacja w obszarze zakażeń HIV oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób ze środowisk najczęściej podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, jest istotnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się HIV. Wyniki z poprzednich lat pokazują, że streetworking zdaje egzamin, szczególnie w tej grupie społecznej. To niezwykle ważny projekt i wierzę, że przyniesie znakomite rezultaty – dodał Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

– Nie jest sztuką docierać z wiedzą tam, gdzie dostęp do niej jest łatwy. Sztuką jest dotarcie do osób wykluczonych, pozbawionych pomocy i wsparcia. Ten projekt właśnie taki będzie – trudny i ambitny. Jestem dumny, że możemy przyczynić się do jego realizacji– dodał Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu „Pozytywnie Otwarci”, przeznaczyła na realizację projektów granty w wysokości ponad 700 tys. złotych.

Celem Programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV oraz wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m. st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Centrum ds. AIDS, Służba Zdrowia, Wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences.

Źródło: materiały prasowe Biura Organizacyjnego Pozytywnie Otwarci/mn