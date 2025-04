Już jest Wonderbook: Księga Czarów na PlayStation 3. W dniu 14 listopada miała miejsce premiera jedynego w swoim rodzaju produktu Sony Computer Entertainment Inc. na PlayStation®3, powstałego w SCE London Studio. Księga Czarów, korzystająca z nowego urządzenia peryferyjnego do PlayStation 3 o nazwie Wonderbook™, zaczaruje całe Twoje otoczenie przy użyciu najnowszej technologii rzeczywistości rozszerzonej. Jest to pierwszy w historii owoc współpracy Sony z Pottermore, unikalną, darmową stroną internetową samej J.K. Rowling. Pisarka rozszerza tam czarodziejski świat swych książek o Harrym Potterze, zapraszając czytelników do wzięcia udziału w kolejnych przygodach czarodziejów.

Fani Harry'ego Pottera mogą teraz przeczytać zupełnie nowe, wyjątkowe i oryginalne treści od J.K. Rowling. Wonderbook: Księga Czarów wprost ożywa, gdy ją czytasz. Sprawia, że kontroler ruchu PlayStation®Move staje się Twoją własną magiczną różdżką. Wybierz się w fantastyczną podróż, podczas której poznasz sekrety sztuki magicznej, tak jak uczniowie szkoły w Hogwarcie.

Wedle słów J.K. Rowling, autorki książek o Harrym Potterze, „Mugol nie mógłby znaleźć sobie lepszego odpowiednika prawdziwej księgi zaklęć niż Wonderbook: Księga Czarów. Bardzo podobała mi się współpraca z kreatywną ekipą Sony. Dzięki niej wymyślone przeze mnie zaklęcia i ich historia zagoszczą w prawdziwym świecie. Wonderbook: Księga Czarów to niezwykłe urządzenie, które z pewnością stanie się najwspanialszą lekturą Waszego życia”.

"Wonderbook to doskonała propozycja dla wszystkich graczy familijnych w Polsce oraz fanów technologicznych innowacji – powiedział Marcin Ziobrowski dyrektor generalny w Sony Computer Entertainment Polska – Wierzymy, że połączenie książki i gry wideo jest strzałem w dziesiątkę. Pomysł na Wonderbook przypadnie do gustu zarówno rodzicom, jak i dzieciom oraz młodzieży. Wonderbook do PS3 czeka fantastyczna przyszłość, a Księga Czarów od J.K. Rowling jest idealnym sposobem na zapoznanie się z naszą nową platformą".

Księga Czarów występuje w oryginalnym świecie Harry’ego Pottera. Została napisana przed dwustoma laty przez Mirandę Goshawk, popularną autorkę książek dla uczniów Hogwartu. Jako że księga ta jest niezwykle potężna, znajduje się w Dziale Ksiąg Zakazanych biblioteki Hogwartu. Po podręcznik ten powinni sięgać jedynie uczniowie posiadający rozległą wiedzę. Będzie on ich przewodnikiem na drodze do zostania pełnoprawnym czarodziejem lub dyplomowaną wiedźmą.

Księga Czarów pozwala adeptom magii na wkroczenie w przystępne środowisko, w którym mogą czytać, odkrywać sekrety, uczyć się i praktykować znane i lubiane czary, takie jak Incendio, Wingardium Leviosa czy Expelliarmus. Na marginesach nie zabraknie również zabawnych notatek i słów zaklęć zamieszczonych tam przez psotnych uczniów Hogwartu. Księga obfituje nie tylko w prześmieszne anegdoty na temat czarów, ale również w zagadki od samej J.K. Rowling. Powiodą Cię one w świat magii, nauczą, co znaczy być prawdziwym czarodziejem lub prawdziwą wiedźmą, i zachęcą do poznania nowych historii, które ukażą się pod koniec każdego rozdziału. Opowieści te stanowią swego rodzaju nagrodę dla każdego, kto opanuje zaklęcia z księgi.

Przez świat czarów młodych adeptów magii prowadzi Piotr Fronczewski.

