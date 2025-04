Wygoda

Samo siedzisko jest projektowane przez lekarzy ortopedów, którzy znają dokładnie proporcje ciała ludzkiego. Dzięki temu dopasowane jest ono do szczegółów anatomicznych, co maksymalizuje poczucie wygody dziecka i minimalizuje ryzyko wystąpienia odleżyn czy urazów na skutek użytkowania sprzętu.

Prawidłowa pozycja

Różne schorzenia układu nerwowego lub układu kostno-stawowego uniemożliwiają dziecku zachowanie prawidłowej pozycji ciała. Dziecko nie potrafi samo odnaleźć sobie tej pozycji tak, żeby nie odczuwać bólu i nie powodować wad postawy. Dzięki nowoczesnym wózkom, ułożenie ciała chorego dziecka w wózku w prawidłowy sposób jest łatwiejsze. Umożliwia to podpórka na nogi, klin krokowy oraz podgłówek. Każda z tych części powinna być odpowiednio ustawiona i wyprofilowana przez rehabilitanta.

Ładny wózek

Wózki inwalidzkie dla dzieci produkowane są w szerokiej gamie kolorów, są bogato zdobione - nawet w postacie z bajek - tak, by dzieciom wózek się podobał. Można dodatkowo zamontować przy wózku konstrukcje plastikowe, które przypominają zabawki, a nie utrudniają korzystania z wózka ani nie zmniejszają jego funkcjonalności.

Pasy mocujące

Pasy mocujące są zbudowane z szerokich i elastycznych taśm, które warunkują dziecku bezpieczeństwo. W trakcie transportu dziecko może przecież poruszać się w wózku, a dzięki tym pasom zapobiegamy nadmiernym wychyleniom dziecka z wózka. Są to nieco inne pasy niż te znane powszechnie np. z samochodu. Pasy stosowane w wózkach inwalidzkich dla dzieci są bardziej miękkie, nie uciskają nadmiernie ciała dziecka, nie powodują bólu i urazów, tylko stabilizują.

Zmiany rozmiarów

Producenci wózków oferują wózki o zmiennych rozmiarach. Zdają sobie sprawę z tego, że nie każdego rodzica stać na to, żeby co roku kupować nowy wózek. Dzieci bardzo szybko rosną, więc trzeba dostosować rozmiary wózka do rozmiarów dziecka tak, by nie ograniczały one jego ruchów i były dla niego wygodne. Należy też pomyśleć o maksymalnej wadze dziecka, do której wózek jest dostosowany – niektóre dziecięce wózki mogą udźwignąć nawet do 80 kilogramów.

Przeciwko wywróceniu

Większość wózków jest wyposażona w specjalną tylną nasadkę. Ogranicza ona ryzyko wywrócenia się do minimum. Także przydatne są dodatki, umożliwiające bezpieczne hamowanie wózka. Najpopularniejszy jest hamulec „nożny” (uruchamiany za pomocą stopy osoby prowadzącej wózek) – także w tylnej części wózka. Rodzic w każdej chwili może z niego skorzystać, gdy uzna, że wózek jedzie za szybko.

