Ciężar

Pierwsze produkowane wózki inwalidzkie w porównaniu z dzisiejszymi były o wiele cięższe. Obecnie bardzo zwraca się uwagę na to, ile waży wózek. Waga zależy przede wszystkim od materiału z jakiego jest wykonana rama. Jeśli użytkownikowi zależy na stabilności, a nie na manewrowaniu wózkiem (np. używa go jedynie w warunkach domowych) powinien wybrać model z ramą stalową. Jeśli natomiast chce używać wózka poza domem lub do uprawiania sportu – polecana jest rama aluminiowa. Dzięki swojej lekkości wózek jest bardziej zwrotny i komfort użytkowania znacznie się podnosi. Najlżejsze dostępne wózki ważą nawet 5 kilogramów!

Pomoc w pionizacji

Najnowsze modele wózków inwalidzkich mogą pomagać osobom chorym w pionizacji czyli prostowaniu z postawy siedzącej do pionowej. Jest to szczególnie ważne u dzieci i osób dorosłych z różnym rodzajem porażeń kończyn. Pionizacja jest niezbędnym elementem rehabilitacji, czyli ćwiczeń osób niepełnosprawnych. Może się ona odbywać dzięki wmontowanemu w wózek silnikowi, a działać przez sygnał pochodzący ze specjalnego pilota lub dźwigni.

Rozwiązania w sporcie

Uprawianie różnych dziedzin sportu na wózkach inwalidzkich może odbywać się dzięki pewnym udogodnieniom technicznym. Przykładem są tak zwane „wąsy” – jedno lub dwa kółka umieszczone z tyłu wózka, małe lub duże, które przy gwałtownych manewrach zapobiegają upadkowi. W sportach zespołowych stosowane są ochraniacze, które zapobiegają uszkodzeniom urządzeń wózka w razie zderzenia.

Urządzenia sterujące

Najczęściej są to małe dźwignie (tak zwane „joysticki” ) przystosowane do sterowania ręcznego – dla prawo i leworęcznych. W przypadku kiedy osoba niepełnosprawna nie może używać rąk do sterowania używa się sterowników na brodę czy język, a nawet takich wrażliwych na ruch wydychanego z ust powietrza czy ruch powiek. W niektórych modelach (szczególnie tych używanych do uprawiania sportu) stosowane są kierownice – bardzo podobne do tych samochodowych.

Który wybrać?

Obecnie zakup dobrego wózka inwalidzkiego można porównać do zakupu dobrego modelu samochodu. Wybieramy przecież spośród wielu marek, a także możemy dopasować dla siebie mnóstwo udogodnień technicznych. Podobnie jest z ceną – koszt dobrego samochodu jest prawie identyczny jak koszt nowego wózka inwalidzkiego. Należy bardzo dokładnie przeanalizować, które z nich naprawdę się przydadzą, gdyż większość to jedynie chwyty marketingowe producentów i sprzedawców, którzy chcą nas przyciągnąć do zakupu.

