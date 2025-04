Dla kogo są przeznaczone?

Wózki inwalidzkie przeznaczone są nie tylko dla osób, które nie umieją chodzić. W niektórych przypadkach stopień niepełnosprawności (nieumiejętność samodzielnego poruszania się) pozwala na to, żeby taka osoba mogła chodzić, ale tylko w warunkach domowych. Jeśli zaś musi udać się poza domowe zacisze, wózek inwalidzki jest niezbędny. Dzięki temu zaopatrzeniu osoba, która do tej pory musiała liczyć na pomoc osób trzecich przy okazji każdego samodzielnego wyjścia, może sama decydować o tym, kiedy chce wyjść z domu i nie musi do tego nikogo angażować.

Rodzaje wózków inwalidzkich

Wózki inwalidzkie dzielą się przede wszystkim ze względu na rodzaj napędu – mechaniczny (ręczny za pomocą osoby na wózku albo osoby towarzyszącej) lub elektryczny. W przypadku znacznej niepełnosprawności wybiera się wózki elektryczne – u osób, które do prowadzenia wózka nie mogą używać rąk. Dalej wózki dzielą się ze względu na indywidualne potrzeby użytkownika. Są takie, które pomagają w transporcie chorych – często widywane w szpitalach. Także istnieją wózki ze specjalnymi stabilizatorami – są przeznaczone dla osób z chorobami kręgosłupa, które utrzymują stałą pozycję ciała. Dzięki temu chory nie odczuwa bólu podczas przemieszczania się. Są także wózki wyposażone w specjalny rodzaj kół – do transportu po mieście, w terenie lub po prostu po mieszkaniu.

Wózki sportowe

Niepełnosprawność obecnie wcale nie ogranicza aktywności ruchowej. Dzieje się tak dzięki modelom wózków inwalidzkich indywidualnie dopasowanych do dyscyplin sportowych – koszykówki, tenisa, golfa, wyścigów, szermierki czy tańca. Są one dużo lżejsze od tradycyjnych modeli, mają one dodatkowe kółka i nieco inne ustawienie podstawowych kół. Dzięki temu wózki nie tylko umożliwiają uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu, ale także gwarantują bezpieczeństwo podczas ich używania.

Komfort psychiczny

To bardzo ważny aspekt wózka inwalidzkiego. Niektórzy niepełnosprawni z racji swoich ograniczeń czują się dużo gorsi od swoich pełnosprawnych przyjaciół. Dzięki nowościom w konstrukcji tych urządzeń, mogą poczuć się nawet lepsi od nich. Wózek inwalidzki nie może być po prostu wygodny. Musi być przede wszystkim dostosowany do stylu życia osoby niepełnosprawnej – do faktu, czy może liczyć na pomoc innych, czy często wychodzi z domu, jaki jest charakter jej pracy czy sposobu spędzania wolnego czasu. Ponadto, jako że towarzyszy on osobie niepełnosprawnej przez całe życie, musi jej się po prostu podobać, tworzyć część codzienności, z której może być dumna.

