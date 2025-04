Przyjmuje się, że kobiety piją mniej niż mężczyźni. Niewiele z nas zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że nawet ta mniejsza dawka może zaszkodzić kobiecemu zdrowiu bardziej, niż w przypadku mężczyzn! Dzieje się tak dlatego, że alkohol działa bardziej toksycznie na kobiety niż na mężczyzn. Sprawdź, jak alkohol wpływa na organizm kobiet.

Jaka dawka alkoholu szkodzi kobietom?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że wystarczą już ponad 2 standardowe porcje alkoholu wypijane codziennie (np. 1 półlitrowe piwo, 200 ml wina, 60 ml wódki), by pojawiły się pierwsze negatywne skutki zdrowotne. Co więcej: 3 standardowe porcje alkoholu wypijane codziennie powodują u kobiet problemy zdrowotne charakterystyczne dla mężczyzn pijących więcej niż... 10 standardowych porcji alkoholu dziennie!

Jak alkohol wpływa na organizm kobiet?

Jeżeli ważący tyle samo kobieta i mężczyzna wypiją taką samą dawkę alkoholu, organizm kobiety otrzyma go 40% więcej. Kobiece ciało zawiera procentowo więcej tkanki tłuszczowej, przez co ta sama ilość alkoholu musi rozpuścić się w mniejszej ilości płynów. Dodatkowo kobiety wytwarzają mniej enzymów odpowiedzialnych za metabolizm alkoholu oraz estrogeny, które sprzyjają jego intensywniejszemu wchłanianiu. To dlatego nawet mniejsza dawka alkoholu ma bardziej toksyczne działanie dla kobiet, niż dla mężczyzn. Jak regularne nadużywanie alkoholu wpływa na zdrowie kobiet?

Szybciej i przy mniejszych dawkach przyczynia się do niszczenia wątroby. Organizm kobiet wytwarza w żołądku mniej enzymów metabolizujących alkohol, przez co dociera go więcej do wątroby, zaburzając jej funkcjonowanie. U kobiet alkohol silniej niż u mężczyzn osłabia zdolność radzenia sobie ze złożonymi działaniami, np. prowadzeniem samochodu. Dzieje się tak ze względu silniejszy wpływ alkoholu na zdolności psychomotoryczne u kobiet. Nadmierne picie alkoholu sprzyja zaburzeniom hormonalnym, np. związanym z miesiączkowaniem Zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu sutka. Picie alkoholu powoduje wypłukanie z organizmu wapnia i zakłóca metabolizm witaminy D, przez co zwiększa ryzyko rozwoju objawów osteoporozy i podatność na złamania u kobiet nadużywających alkoholu. Sprzyja huśtawce hormonalnej i zaburzeniom nastroju, szczególnie na tle lękowym i depresyjnym Może przyczyniać się do spadku libido i zainteresowania seksem, a nawet oziębłości i niezdolności do przeżywania orgazmu. U kobiet w ciąży zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu i poronienia. KAŻDA ilość alkoholu wypitego przez ciężarną jest toksyczna również dla dziecka.

Dodatkowo kobiety, które regularnie nadużywają alkoholu częściej niż pijący mężczyźni padają ofiarą wypadków, urazów, przemocy fizycznej, seksualnej i gwałtów. Picie alkoholu jest również powodem częstszego podejmowania tzw. ryzykownych zachowań seksualnych, czego konsekwencją są m.in niechciane ciąże i zakażenia, np. wirusem HIV.

