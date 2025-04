Według psychologów uczymy się kochać, obdarzać innych zaufaniem, i rozwiązywać konflikty już od najmłodszych lat. Zdaniem uczonych doświadczenia zdobyte w czasie pierwszych 12 – 18 miesięcy życia wpływają w znaczący sposób na nasze związki, gdy jesteśmy już dorośli.

„Jeszcze przed naszymi wspomnieniami, przed zdolnością wypowiadania słów i w sposób, którego nie do końca jesteśmy świadomi, pewne postawy zostają zakodowane w naszej głowie” - twierdzi psycholog Jeffry A. Simpson. „Twój kontakt z matką w czasie pierwszych 12 – 18 miesięcy życia określa twoje zachowanie w związku, 20 lat później”. Choć badacze uważają, że pewne zachowania mogą się zmienić pod wpływem na przykład kolejnych związków czy terapii, to w sytuacjach stresowych stare nawyki ponownie się ujawniają. Przez to dorosły, który był źle traktowany jako niemowlę będzie przyjmował postawę obronną i starał się kłócić o swoje racje, podczas gdy dziecko, którego matka poświęcała mu dużo uwagi postara się rozwiązać problem, wierząc w dobrą wolę innych osób.

Do takich wniosków naukowcy doszli po trwającej ponad 30 lat obserwacji 75 dzieci, których rozwój emocjonalny i społeczny oceniano od narodzin do wieku 30 lat. Autorzy pracy skupili się przede wszystkim na obserwacji metod radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na początku z kolegami ze szkoły, przyjaciółmi i wreszcie partnerami. „To co wydarzy się w twoim dzieciństwie wpływa na to jakim dorosłym człowiekiem się staniesz. Nie jest to nowy pomysł w psychologii, jednak do tej pory brakowało na to solidnych dowodów” - dodaje Jeffry A. Simpson.

Na koniec jednak dobra wiadomość - „Stare nawyki można przezwyciężyć. Dzięki temu niekochane dziecko może nauczyć się kochać”.

Źródło: MedicalXpress/kp

