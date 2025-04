Czy poziom płodności kobiety (faza cyklu miesiączkowego, w jakim aktualnie się znajduje) wpływa na jej ocenę potencjalnych konkurentek? Postanowili to sprawdzić naukowcy z Uniwersytetu w Padwie, obserwując ruch oczu pań biorących udział w eksperymencie.

Kobiety zostały poddane dwóm badaniom, w których część pań wąchała nieświadomie androstadienon (męski feromon), a część placebo. W jednym badaniu oceniano reakcje na bodźce (kobiece i męskie twarze oraz znajome przedmioty), w drugim panie miały ocenić atrakcyjność tychże bodźców.

Wyniki wykazały, że kobiety będące w trakcie owulacji dłużej przyglądały się twarzom kobiecym niż męskim, niezależnie od tego, czy wąchały męski feromon czy placebo. Tymczasem pozostałe panie zainteresowały się twarzami kobiet dopiero po podaniu androstadienonu.

Badania włoskich naukowców są kolejnymi, które potwierdzają wpływ feromonów na ludzkie zachowanie – niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Eksperymenty dowodzą też, że męski feromon – androstadienon – przekazuje kobietom informacje czy dany mężczyzna będzie wartościowym partnerem seksualnym.

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383968/

