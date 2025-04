Postęp cywilizacyjny sprawił, że człowiek ma do swojej dyspozycji wiele udogodnień w postaci narzędzi, urządzeń i maszyn. Prawie wszystkie z nich wytwarzają pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne (PEM) jest czynnikiem środowiska mającym pochodzenie naturalne i sztuczne. To układ dwóch pól – elektrycznego i magnetycznego.

Jest ono dla nas niewidoczne i nieodczuwalne. Niestety wykazuje negatywny wpływ na nasze zdrowie, dlatego też musimy się nauczyć funkcjonować w miejscach gdzie promieniowanie elektromagnetyczne jest szczególnie duże.

Co jest dla nas takie groźne?

Nasze urządzenia domowe pracują na prądzie o częstotliwości 50Hz. Każde z tych urządzeń, jeśli jest podłączone i uruchomione, a my znajdujemy się w jego pobliżu – wpływa na organizm rakotwórczo. Źródłem pola elektromagnetycznego są:

telewizor, radio

telefonia komórkowa

kuchenka elektryczna

lodówka

piec elektryczny

komputery, laptopy, notebooki

silniki elektryczne

bezprzewodowe sieci komputerowe

kuchenki mikrofalowe

oświetlenie

aparatura medyczna

linie wysokiego napięcia



Co jest najbardziej wrażliwe na PEM?

Na oddziaływanie pola elektromagnetycznego najbardziej wrażliwy jest układ nerwowy, endokrynny, rozrodczy i immunologiczny. Najgroźniejszy jest efekt kumulacyjny, czyli długotrwałe i częste przebywanie w polu elektromagnetycznym.

Po czym można rozpoznać negatywne skutki pola elektromagnetycznego?

Częste przebywanie w miejscach, gdzie pole elektromagnetyczne jest wysokie lub gdy długotrwała praca w takich miejscach może skutkować poniższymi objawami:

przewlekłe zmęczenie,

zaburzenia pamięci i skupienia uwagi,

rozdrażnienie,

zaburzenia snu,

problemy z płodnością.

Warto wiedzieć, że praca w polu elektromagnetycznym stwarza ogromne ryzyko guzów mózgu, a także negatywnie wpływa na rozwój ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

Jak się uchronić?

Nie jest możliwe całkowite uniknięcie promieniowania elektromagnetycznego, ale możemy ograniczyć swoje narażenie na nie. Najważniejsze, by zawsze wyłączać i odłączać z sieci wszelkie nieużywane urządzenia elektryczne. Ponadto warto unikać zakładania w domu (zwłaszcza tam gdzie są dzieci) sieci bezprzewodowych oraz dbać o to, by maksymalnie ładować baterie laptopów i telefonów komórkowych i korzystać z odłączonych od sieci urządzeń. Należy też unikać oświetlenia halogenowego i fluorescencyjnego na rzecz LCD.

Jeśli pracujemy w polu elektromagnetycznym możemy zadbać też o nasze menu, wdrażając produkty chroniące przed negatywnymi skutkami PEM. Są to: ryby morskie i owoce morza, sok noni, produkty pełnoziarniste, orzechy, nasiona, miód Manuka, szpinak, awokado, brokuły, zielona herbata.