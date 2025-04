W badaniu uczestniczyło 25000 osób w wieku od 70 do 79 lat. W tym okresie opłaca się jeść dużo warzyw i owoców, produktów z pełnego ziarna, ryb i drobiu, a mniej produktów zawierających dużo tłuszczu. Dzięki temu według naukowców zmniejszamy ryzyko zgonu aż o 10 lat. Statystycznie rzecz ujmując dodatkowo 12 osób na 100 przeżywało kolejną dekadę, jeśli odżywiały się zdrowo. Natomiast jeśli dieta badanych zawierała dużo wysokotłuszczowych artykułów spożywczych, takich jak lody, pełne mleko, czy ser żółty ryzyko zgonu było zdecydowanie wyższe.„Najbardziej szkodliwą grupą produktów spożywczych wydają się być słodycze i desery oraz wysokotłuszczowy nabiał, jeśli bierzemy pod uwagę ryzyko zgonu” - komentuje dietetyczka Lucy Jones z Brytyjskiego Stowarzyszenia Dietetycznego. Obie te grupy są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe oraz w szczególnie szkodliwe tłuszcze trans. Warto przy tym zaznaczyć, że osoby z grupy zdrowo odżywiającej się prowadziły generalnie bardziej higieniczny tryb życia, tzn. mniej paliły i nie stroniły od aktywności fizycznej. Są to również czynniki, które mogły się przyczynić do zaobserwowanego dłuższego okresu przeżycia. Choć niektórzy zarzucają temu badaniu brak uwzględnienia parametrów takich jak masa ciała czy BMI, nie należy dyskutować z wnioskami płynącymi z niego, że większe przykładanie wagi do tego co jemy i jak żyjemy zapewni nam zdrowie i dłuższe życie.Źródło: BBC News/ kp

