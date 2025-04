Wprowadzenie do psychologii LGB

"Wprowadzenie do psychologii LGB" to pierwszy na polskim rynku podręcznik do psychologii LGB, będącej dobrze rozpoznaną i ugruntowaną w praktyce dyscypliną na Zachodzie Europy i w USA. W Polsce natomiast ta tematyka jest znana przede wszystkim dość wąskiej grupie badaczy i praktyków, jak też osobom LGB. Treść książki oparta jest na nowoczesnych międzynarodowych standardach rozumienia zagadnień związanych z nieheteroseksualnymi orientacjami seksualnymi.