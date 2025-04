Paznokieć należy moczyć w roztworze sody oczyszczonej lub gorącej wodzie z szarym mydłem. Gdy mimo to dochodzi do ropnego zapalenia, konieczna jest interwencja chirurga, który może usunąć cały paznokieć lub jego część. Nowa płytka odrośnie po miesiącu.

Problemy mogą jednak się powtarzać. By do tego nie dopuścić, należy regularnie myć stopy, nie obcinać zbyt krótko paznokci, nosić bawełniane skarpetki oraz nieuciskające palców buty. Pomóc mogą też specjalne klamry, które spłaszczają paznokieć i zapobiegają jego wrastaniu. Klamrę zakłada pedikiurzystka.

