Pupa na plakacie

Z okazji Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego, Stowarzyszenie Europacolon Polska, którego głównym celem jest szerzenie informacji o chorobach jelit w celu zmniejszenia śmiertelności na raka jelita grubego, sięgnęło po nietypowe środki przekazu. W dniu 23 marca 2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się wernisaż plakatów o tematyce nowotworowej, przygotowanych między innymi przez studentów Europejskiej Akademii Sztuk.

Młodzi artyści przenieśli na papier wizje raka jelita grubego oraz towarzyszące chorobie emocje. W ramach części artystycznej można było obejrzeć plakaty edukacyjne, przekazujące podstawową wiedzę na temat raka jelita grubego. Wystawa informuje m.in. o objawach choroby, badaniach przesiewowych mogących wykryć nowotwór na wczesnym etapie, oraz znaczeniu wstydu, największego przeciwnika w walce z tym nowotworem. Przełamanie tematu tabu, jakim są wszelkie dolegliwości związane z układem pokarmowym to jedno z głównych zadań stających przed Stowarzyszeniem.

Oswajanie raka

Wernisaż był połączony z panelem wykładowym, na którym dr Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii mówił o ogromnej roli profilaktyki w zapobieganiu rakowi jelita grubego, prof. Andrzej Deptała, kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii CSK MSWiA w Warszawie przedstawił wykaz najnowszych osiągnięć medycyny w kwestii leczenia, dr Dariusz Włodarek i dr Danuta Gajewska z SGGW pouczyli uczestników na temat istoty diety w prewencji i leczeniu nowotworu, natomiast psychoonkolog, Bianca-Beata Kotoro opowiedziała o psychologicznych aspektach przeżywania choroby nowotworowej, a także zaprezentowała swoją książkę dla dzieci”A Zosia ma raka na smyczy. Czyli Mały Człowiek radzi sobie z chorobą rodzica”. O raku, z którym da się wygrać opowiedziała także Monika Dąbrowska.

Stowarzyszenie ogłosiło także powstanie nowej Poradni Stomijnej w Warszawie, w której pacjenci będą mogli skorzystać z wyspecjalizowanej pomocy medycznej.

Czytaj też: Rak to nie koniec świata

Dlaczego to dotyczy także Ciebie?

Rak dotyczy nas wszystkich – dlaczego? Bo jedyna szansa na całkowite wyleczenie to monitorowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku raka jelita grubego – to drugi pod względem częstości występowania nowotwór w Polsce! – są to badania tzw. skriningowe, przeprowadzane także u osób zdrowych: badanie per rectum, badanie na krew utajoną w kale i kolonoskopia (co 10 lat).

Rak jelita grubego największym, obok raka płuca, zagrożeniem onkologicznym, tj. nowotworem jelita grubego. Jak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2008 r., w Polsce na ten nowotwór zachorowało ponad 14600 osób, a zmarło ponad 10400.

Dynamika wzrostu zachorowań na raka jelita grubego jest w Polsce najwyższa w Europie. Podobnie jak dynamika wzrostu umieralności na ten typ nowotworu jest jedną z najwyższych spośród wszystkich schorzeń nowotworowych w Polsce, szczególnie u mężczyzn, i jest znacznie wyższa niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie umieralność zmniejsza się od wielu lat. Tempo wzrostu umieralności na raka jelita grubego w Polsce jest także bardzo wysokie w zestawieniu z innymi krajami Europy Środkowej. Porównując dane dotyczące zapadalności i umieralności na raka jelita grubego można uznać, że krajem najbardziej skutecznym w leczeniu tego typu raka w Europie są Włochy. Najmniej skuteczne są Węgry i Polska.

„W wielu przypadkach zgony z powodu raka jelita grubego to śmierć, której można było zapobiec. Jako Stowarzyszenie Europacolon Polska działamy na rzecz edukacji. Chcemy, aby Polacy byli świadomi zagrożenia i korzystali z badań profilaktycznych, a w przypadku choroby, mogli leczyć się zgodnie z najlepszymi, światowymi standardami” – mówi Beata Kotoro ze Stowarzyszenia Europacolon Polska.

Patronat medialny nad konferencją objął m. in. wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Źródło: Europacolon Polska, własne /am

Polecamy serwis DIAGNOSTYKA

Reklama