Ponad 50 procent Polaków miewa problemy ze snem. Jeśli są tylko przejściowe, mówimy o bezsenności krótkotrwałej. Oto jej przyczyny i metody, dzięki którym łatwo zapewnisz sobie smaczny sen.



Rady dla niewyspanej urlopowiczki

Mimo że podczas urlopu masz szansę wreszcie wypocząć, właśnie wtedy możesz zbyt wcześnie wstawać, wielokrotnie budzić się w nocy czy też bezsennie przewracać z boku na bok. Co może być tego przyczyną?

- Stres związany z podróżą – aby ukoić nerwy, warto wieczorem, pół godziny przed położeniem się do łóżka, wypić napar z melisy

(2 łyżeczki lub torebkę ziół zalej szklanką wrzątku i odstaw na kwadrans). Podobnie podziała też napar ze zmielonych szyszek chmielu (wystarczą 2 szt. na szklankę wrzątku).

- Zmiana miejsca, np. niektórzy źle sypiają w hotelu. By temu zaradzić, warto ze sobą zabrać ulubioną poduszkę. Poza tym zadbać o komfort w sypialni – wywietrzyć pokój lub włączyć na 19 stopni klimatyzację (wysoka temperatura i duchota utrudniają zasypianie). Wyłączyć radio i telewizor, zgasić lampkę, a w razie potrzeby zaciągnąć rolety (jeśli w okno świeci księżyc lub latarnia). Ograniczenie ilości bodźców sprawi, że twój organizm przestawi się na wolniejszy, nocny rytm.

- Różnica czasu towarzysząca podróżom do dalekich krajów – zanim organizm przestawi się na nowy rytm, mija parę dni. By skrócić ten okres, można wieczorem zażywać tabletki z melatoniną (bez recepty).

Uniwersalne wskazówki na dzień powszedni

Bez względu na to, czy masz urlop, czy też nie, możesz poprawić jakość snu, zmieniając niektóre ze swoich przyzwyczajeń.

- Poobiednia drzemka – powinna trwać... kwadrans! Na dłuższą, ale też bez przesady – mogą sobie pozwolić seniorzy. Spanie w ciągu dnia zaburza bowiem dobowy rytm, który ułatwia rozróżnienie dnia od nocy.

- Pobudzające napoje – po mocną herbatę, kawę, inne napoje z kofeiną, a także napoje energetyzujące i środki z żeń-szeniem najlepiej sięgać tylko do południa.

- Kolacja – aby jej trawienie nie zajęło ci pół nocy, zjedz ostatni posiłek ok. 2–3 godzin przed snem.

- Gorąca kąpiel lub prysznic – odprężają wprawdzie mięśnie, ale podnoszą też temperaturę. To zaś utrudnia zasypianie. Jeśli nie lubisz letniej wody, wykąp się co najmniej pół godziny przed położeniem się do łóżka.

- Czytanie i nocne pogaduszki przez telefon, a także inne zajęcia wymagające koncentracji niepotrzebnie zmuszają do walki ze snem.