Wrocław: w tabletkach odchudzających wykryto groźną sibutraminę!

Dziennikarska prowokacja w programie TTV „Blisko ludzi” wykazała, że we Wrocławiu sprzedawane są tabletki odchudzające z dodatkiem sibutraminy – środka, który może nawet prowadzić do śmierci. Sprawę bada już prokuratura, która ustali, czy doszło do popełnienia przestępstwa.