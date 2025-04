Fot. Fotolia

Przepukliny okolic głowy, bezmózgowie czy rozszczepy kręgosłupa to tylko niektóre z konsekwencji wynikających z wrodzonej wady cewy nerwowej, powstającej w pierwszych tygodniach po zapłodnieniu, kiedy układ nerwowy płodu zaczyna dopiero się rozwijać.

Według statystyk Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej Instytutu Matki i Dziecka, co roku w Polsce rodzi się około 700 dzieci nią dotkniętych. Wada Cewy Nerwowej jest drugą z najczęstszych przyczyn śmierci niemowląt (34%), a trzecią pod względem wad wrodzonych (18%). Co jednak istotne, dzięki postępowi medycyny znamy sposoby, które odpowiednio zastosowane mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego rodzaju schorzeń nawet do 70%.

Wrodzona wada cewy nerwowej – co oznacza?

Wrodzona wada cewy nerwowej (tzw. WCN), zalicza się do wad ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa. Powstaje w pierwszych 4 tygodniach ciąży, kiedy kobieta często nie jest jeszcze świadoma tego, że będzie mamą.

Przyczyna wad cewy nerwowej jest wciąż nie do końca rozpoznana. Naukowcy uważają, że ma ona uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. WCN kojarzy się przede wszystkim ze schorzeniami, jakie wywołuje, czyli bezmózgowie, przepuklina mózgu i rdzenia, a także rozszczep kręgosłupa.

Bezmózgowie to wada tzw. letalna, wynikająca z poważnego niedorozwoju mózgu i czaszki dziecka. Do tej pory nie udało się znaleźć skutecznej metody jej leczenia, co w konsekwencji skutkuje śmiercią niemowląt w kilka godzin po urodzeniu.

Innym schorzeniem wynikającym z WCN jest przepuklina, występuje w dwóch formach:

otwartej, niepokrytej skórą;

oraz zamkniętej, osłoniętej skórą.

W przypadku pierwszego typu deformacji dziecko musi być operowane zaraz po urodzeniu. Pomimo przeprowadzenia zabiegu następstwami przepukliny mogą być: deformacja kończyn górnych i dolnych, upośledzenie umysłowe oraz porażenie.

Wśród maluchów dotkniętych drugim typem wady, tylko 30% nieobarczonych jest zaburzeniami neurologicznymi.

Kwas foliowy - niezbędny w ciąży

Przygotowując się do macierzyństwa coraz powszechniej słyszymy o zaleceniach dotyczących suplementacji kwasu foliowego w ciąży i czasie ją poprzedzającym. Pomimo, że składnik ten pomału staje się standardem suplementacji w okresie prenatalnym, wiele kobiet nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego należy go przyjmować i co tak naprawdę kryje się pod medyczną nomenklaturą.

Wiedza ta jest niezwykle istotna biorąc pod uwagę konsekwencje wynikające z wady, które w większości przypadków są nieodwracalne i zagrażające życiu dziecka.

