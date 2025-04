Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się stężenie pyłków w powietrzu, gdyż rośliny budzą się do życia i zaczynają kwitnąć. W tym czasie pojawiają się objawy alergii u osób uczulonych. Zapalenie spojówek, ciągły wysięk z nosa, kichanie, a w najgorszym wypadku kaszel i problemy z oddychaniem, to tylko niektóre z objawów alergii na pyłki, które mogą nasilać się lub cofać zależnie do pory roku i regionu, w którym się aktualnie znajdujemy.

Statystyki wskazują, że na alergie górnych dróg oddechowych cierpi około 30% populacji (wg ECAP 2008-2009).

Jak pyłki wywołują reakcję alergiczną?

Tak jak w przypadku każdej reakcji alergicznej, u osób uczulonych, przy zetknięciu z niepożądanymi alergizującymi pyłkami, dochodzi do przesadzonej reakcji obronnej układu odpornościowego. Wywołuje ona z kolei reakcję łańcuchową, która wygląda następująco:

pyłki wpadają do nosa i przemieszczają się do płuc; system odpornościowy uznaje je za zagrożenie i w ramach obrony tworzy komórki złożone z przeciwciał IgE (immunoglobuliny IgE);

pobudzane przez alergen immunoglobuliny IgE powodują rozpad komórek tucznych, z których wydobywa się drażniąca substancja – histamina; to dlatego przy alergiach stosuje się leki antyhistaminowe;

osoba uczulona zaczyna kichać, a organizm zaczyna produkować śluz w bardzo dużych ilościach.

reakcja alergiczna rozwija się i atakowane są spojówki; podrażnione zostają również komórki nerwowe, rozszerzają się naczynia krwionośne i rozpoczyna się swędzenie nie do wytrzymania. To kulminacyjny moment ataku! Jeśli nie zostanie on powstrzymany za pomocą odpowiednich lekarstw, po konsultacji medycznej, reakcja alergiczna może nasilać się i rozszerzać na inne obszary organizmu, powodując stany zapalne i opuchlizny, a nawet problemy z oddychaniem.

Jak unikać ekspozycji na pyłki?

Oprócz stosowania środków farmakologicznych, zawsze należy pamiętać o profilaktyce. Warto poznać kilka prostych zasad, które ograniczą dostęp alergenów do naszego organizmu i pozwolą nam dłużej oddychać swobodnie i bez ryzyka w okresie pylenia. Aby unikać nasilenia objawów alergicznych wywołanych przez pyłki roślin, należy:

Przemywać często oczy chłodną wodą, a przed snem przemywać wacikiem zamoczonym w naparze z rumianku i rozmarynu. Smarować wnętrze dziurek nosa wazeliną, by pyłki nie gromadziły się na ściankach. Gdy stężenie pyłków w powietrzu jest wysokie, szczelnie zamykać drzwi i okna. Po pobycie na świeżym powietrzu, szczególnie na terenie zielonym, wziąć prysznic, umyć głowę i zmienić ubranie (wrzucając używaną odzież do kosza na pranie), tak by pyłki nie miały szansy pozostać na skórze, włosach czy tkaninach, z którymi mamy kontakt. Przykrywać łóżko prześcieradłem, tak by pyłki nie gromadziły się na poduszkach czy kołdrze, co może spowodować nasilanie się alergii w godzinach nocnych. Jeśli mieszkasz w okolicy, gdzie rośnie wiele roślin, na które jesteś uczulony, zaopatrz się w jonizator powietrza. Jest to elektryczne urządzenie, którego zadaniem jest oczyszczanie powietrza z najmniejszych nawet drobinek pyłu, kurzu czy roztoczy, które zostają przefiltrowane i zatrzymane w środku, lub sprowadzone do poziomu podłogi, gdzie nie mają już szansy wywołać reakcji alergicznej dróg oddechowych. Należy więc pamiętać, że po użyciu jonizatora trzeba odkurzyć podłogę – najlepiej odkurzaczem z filtrem elektrostatycznym, który nie wyrzuca niechcianych substancji z powrotem w powietrze. Można także pomyśleć o zakupie dobrej jakości oczyszczacza, który zatrzymuje wszystkie nieczystości wewnątrz urządzenia. Gdy temperatura rośnie, unikać wychodzenia na dwór, gdyż ciepłe powietrze sprzyja uwalnianiu się pyłków. Po gwałtownej burzy także lepiej zostać w domu. Porywiste ruchy powietrza sprawiają, że stężenie pyłków w powietrzu może wrosnąć nawet 12-krotnie. Dobrze jest wybrać się nad morze, gdzie występowanie pyłków jest dużo rzadsze i można zapewnić sobie chwile ulgi. Jeśli jednak bardziej odpowiadają ci górskie wycieczki, pamiętaj, że taki komfort będziesz miał dopiero na ponad 2000 m.n.p.m. Zawsze bądź na bieżąco z kalendarzem pyleń. Pamiętaj, że w każdym regionie pylenie wygląda nieco inaczej, więc warto sprawdzić doniesienia z miejsca, w którym się akurat znajdujesz. Jeśli jesteś alergikiem-palaczem, warto pomyśleć o rzuceniu nałogu. Jeśli natomiast cierpisz jedynie na alergię, pamiętaj, że zadymione miejsca nie sprzyjają twojemu zdrowiu i mogą spotęgować reakcję alergiczną, powodować wysięk z nosa i podrażniać oczy.

Autor: Anna Jakubowska - DomBezAlergii.com