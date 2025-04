fot. Fotolia

Ze względu na alarmujące statystyki podczas obchodzonego we wrześniu Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych organizatorzy i eksperci kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” zwracają uwagę na konieczność szerzenia wiedzy o nowotworach ginekologicznych – ich objawach, przebiegu, a także możliwościach leczenia.

Późno wykrywane nowotwory ginekologiczne, takie jak rak jajnika, szyjki czy trzonu macicy, każdego roku powodują śmierć ok. 6 tysięcy Polek. Śmiertelność związana z rakiem szyjki macicy w Polsce jest aż o 70% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej.

Wysoka umieralność podsyca strach przed rozpoznaniem raka. Obawa przed diagnozą, skryty przebieg choroby i brak wiedzy o dostępnym leczeniu zbierają ogromne żniwo – alarmują eksperci.

Rak jajnika, ze względu na swoją specyfikę, jest nowotworem trudnym do wykrycia. Niemal 80% kobiet jest diagnozowanych w stadium zaawansowanym. Rak szyjki macicy może zostać rozpoznany dużo wcześniej dzięki prostemu badaniu cytologicznemu. Mimo to – również w przypadku chorych na raka szyjki macicy – aż 40% rozpoznań następuje dopiero w wysokim stopniu zaawansowania, co przekłada się bezpośrednio na wysoki odsetek zgonów.

– Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych obchodzimy we wrześniu już po raz drugi. W tym roku szczególną uwagę zwracamy na przebieg i leczenie tych wciąż stygmatyzujących chorób kobiecych. Przekonujemy, że rak jajnika to nie musi być wyrok, a rak szyjki macicy nie może być owianym wstydem tematem tabu. Naprawdę warto upewnić się, że nas choroba nie dotknęła. Niestety wiele kobiet woli unikać badań, aby tylko nie wykryto u nich choroby. Apelujemy o odpowiedzialne podejście do własnego zdrowia – wyjaśnia Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas.

Strach przed nowotworami ginekologicznymi jest zrozumiały, lecz nawet po wykryciu nowotworu nie powinien paraliżować. W zależności od typu choroby istnieje szereg możliwości terapeutycznych, pojawiają się też nowe innowacyjne leki, dzięki którym lekarze zyskują nowe możliwości pomocy nawet w zaawansowanym stadium choroby. Po wykryciu zmian nowotworowych przez ginekologa, warto zapytać go o proces leczenia i dostępne opcje, których jest coraz więcej, nawet w terapii najtrudniejszych nowotworów ginekologicznych.

– Większość naszego społeczeństwa wciąż uważa, że rak to wyrok i nie ma szansy na przedłużenie życia. A to nieprawda. Warto mieć nadzieję i podejść do leczenia świadomie, aktywnie poszukując rozwiązań – mówi Alina Pulcer, Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Ginekologiczno-Onkologicznymi Magnolia.

Leczenie nowotworów ginekologicznych polega na chirurgicznym usunięciu dotkniętych chorobą narządów i okolicznych tkanek. Następnie stosuje się leczenie systemowe, czyli chemoterapię.

– Największym wyzwaniem dla ginekologii onkologicznej pozostaje rak jajnika. Po ok. 30 latach stagnacji – w leczeniu tej choroby w ostatnim czasie dokonał się istotny postęp. Zaczęto wprowadzać do terapii leki ukierunkowane molekularnie, blokujące działanie konkretnych mechanizmów w komórkach nowotworowych, np. wpływając na aktywność receptora VEGF. Takim lekiem jest stosowany obecnie bewacyzumab, hamujący wytwarzanie przez guz własnych naczyń krwionośnych – wyjaśnia dr hab. n. med. Lubomir Bodnar z Wojskowego Instytutu Medycznego.

Operacja chirurgiczna i leczenie systemowe nie są obojętne dla poczucia własnej wartości i atrakcyjności. Potwierdzenie rozpoznania nowotworu ginekologicznego oznacza dla kobiety przede wszystkim obawę o dalszy los, ale także o zmiany związane z życiem intymnym.

– Kobiety już zdiagnozowane odczuwają ogromny lęk o życie, o los bliskich. Krępują się mówić o problemach związanych z okolicami intymnymi. Nie chcą litości, stygmatyzacji. Potrzebują natomiast mądrego wsparcia partnera i bliskich – podkreśla psycholog Elżbieta Pożarowska z Poradni Psychoonkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie.

W ramach kampanii „Dla niej. Możemy więcej” na stronie www.dlaniejmozemywiecej.pl można bezpłatnie pobrać poradniki dla kobiet zmagających się z nowotworem strefy intymnej, ich partnerów i bliskich. Partnerami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie Magnolia, Stowarzyszenie SANITAS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Realizację kampanii wspiera Roche.

