Chodź do lekarza regularnie!

Systematyczne kontrole lekarskie są bardzo ważne po zawale serca. Jeśli w Twojej przychodni jest to możliwe, umów się na kilka wizyt od razu w odpowiednich odstępach czasu, jakie zaleci lekarz. Pamiętaj też o badaniach – musisz wykonać je bezpośrednio przed wizytą lekarską (maksymalnie tydzień przed) tak, by ich wyniki były aktualne. Przez to nadają się do rzeczowej oceny i mogą określić skuteczność leczenia.

Nie bój się lekarza!

Strach przed lekarzem to najgorsze, co może spotkać pacjenta. Lekarzowi trzeba bezwzględnie zaufać. W jego rękach bowiem, znajdują się bardzo ważne decyzje dotyczące Twojego stanu zdrowia (rodzaj wykonywanych badań, przepisywanie leków, wydawanie zaleceń). Nie bój się powiedzieć lekarzowi, że kilka razy zdarzyło Ci się zapomnieć wziąć zaleconych tabletek, a tamten wynik badania nie był na czczo, ale po porannej kawie. Lekarz też jest człowiekiem i na pewno zrozumie te drobne niedociągnięcia. Oczywiście pod warunkiem, że następnym razem wszystko wykonane będzie zgodne z jego zaleceniami.

Nie wstydź się zapominania

Jeśli po wyjściu z gabinetu lekarskiego, zapomnisz czegoś, nie wstydź się wrócić do lekarza, żeby dopytać o szczegóły leczenia. Nie wstydź się też tego, że możesz zapomnieć pewnych rzeczy. Większość lekarzy zapisuje swoim pacjentom zalecenia. Jeśli Twój lekarz tego nie robi, poproś go o to. Na szczególną uwagę zasługuje dawkowanie leków – przed czy po jedzeniu, w jakich odstępach czasu, z jaką częstotliwością brać leki. Nie dostosowanie się do tych procedur może całkowicie zmienić działanie leków albo nawet zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

Mierz ciśnienie

Po zawale serca ciśnienie krwi to jeden z podstawowych kontrolowanych parametrów. Obecnie dostępne są aparaty, które umożliwiają samodzielny pomiar ciśnienia w warunkach domowych, bez potrzeby dodatkowego stresu w gabinecie. Często obserwowany jest wzrost ciśnienia podczas pomiaru przez lekarza, w trakcie wizyty. Dzięki Twoim własnym pomiarom, notowanym w dzienniczku lub kalendarzu, lekarz będzie wiedział, że z Twoim ciśnieniem nie jest tak źle.

O czym mówić lekarzowi?

Przede wszystkim o jakichkolwiek zmianach w stanie Twojego zdrowia – częste przeziębienia, zmiany rytmu wypróżnień (biegunki, zaparcia), kaszel, bóle głowy o określonej porze dnia, osłabienie, zwiększona potrzeba snu czy choćby wysypki skórne. Wszystkie wymienione dolegliwości to bardzo ważne objawy, mogące świadczyć o tym, że leczenie pozawałowe jest źle dostosowane do Twojego organizmu.

