Wspomnienie wpływa na naszą zdolność analizowania bieżącej sytuacji i ewentualnych zagrożeń. „Wspominanie towarzyskiego spotkania, nawet przez krótki moment w trakcie jazdy, wpływa na to co widzimy”, powiedział profesor Randolph Blake, współautor badań. "Nasze badanie jest pierwszym, jednoznacznym dowodem na taki wpływ, a wyniki wyraźnie sugerują, że procesy pamięci i postrzegania angażują po części te same obszary mózgu."

Naukowcy wykorzystali w badaniu zjawisko iluzji wzrokowej zwanej odpychaniem ruchu, aby dowiedzieć się, czy informacje przechowywane w pamięci podręcznej wpływają na percepcję. Iluzja powstaje, gdy dwa zestawy ruchomych punktów zostaną na siebie nałożone. Kropki w jednym zestawie przemieszczają się w innym kierunku niż w drugim zestawie. W takiej sytuacji ludzie mają skłonność do nieprawidłowego postrzegania rzeczywistego kierunku ruchu oraz źle oceniają charakter ruchu. Zwykle iluzja ta powstaje, gdy patrzy się jednocześnie na oba zestawy.

Kang i współpracownicy chcieli ustalić, czy iluzja pojawi się, gdy jeden z zestawów kropek nie będzie przed patrzącym, a będzie zachowany jedynie w pamięci podręcznej. Podczas eksperymentu uczestnikom pokazywano losowy wzór kropek i poproszono, aby zapamiętali w jakim kierunku poruszały się kropki. Następnie pokazywano im drugi zestaw ruchomych kropek. Uczestnicy mieli powiedzieć w jakim kierunku poruszały się kropki z drugiego zestawu. Badani podawali, że ruch kropek w drugim zestawie był inny od rzeczywistego, jeśli różnił się on kierunkiem od ruchu z zapamiętanego zestawu.

Wyniki wspierają wcześniejsze badania naukowców z Vanderbilt, dotyczące informacji zawartych w pamięci podręcznej. Informacje mogą znajdywać się m.in. w pierwotnej korze wzrokowej, która, jak do tej pory sądzono, miała nie odgrywać roli w złożonych procesach kognitywnych, takich jak pamięć.

