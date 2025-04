Do wstrząsu anafilaktycznego dochodzi w wyniku zwiększenia pojemności układu naczyniowego spowodowanego rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Dochodzi wtedy do gwałtownego spadku ciśnienia i niedotlenia niektórych narządów.Tak silną reakcję mogą spowodować alergeny np.: antybiotyki, jady owadów czy produkty spożywcze jak: ryby i orzeszki ziemne.Jeżeli osoba w naszym otoczeniu jest na coś uczulona i zaistniała sytuacja, w której mogła zetknąć się z alergenem natychmiast wezwij pomoc!Czekając na lekarza usuń potencjalne źródło wstrząsu, uspokój chorego i połóż go w pozycji bezpiecznej. Zobacz, co robić dalej?

Reklama