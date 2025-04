Czym się różni wstrząs od wstrząśnienia mózgu?

Wstrząs mózgu nie istnieje. Odpowiedź jest nieco przewrotna, tym bardziej, że kiedy w wyszukiwarkę google wpiszemy „wstrząs mózgu” wyników będzie 131000, a dla frazy „wstrząśnienie mózgu” jest ich już tylko 34300. W języku potocznym sformułowanie „wstrząs mózgu” funkcjonuje, równie często pojawia się na łamach gazet mimo, że jest błędne.

Polecamy: Uraz głowy - to brzmi poważnie

Reklama

Wstrząs

To stan zagrażający życiu. Mówimy o nim kiedy tkanki i narządu z różnych przyczyn nagle przestają być zaopatrywane w dostateczną ilość krwi, a tym samym tlenu. Stopniowo dochodzi do niedotlenienia tkanek i narządów, w tym tak ważnych jak mózg i nerki, i ich nieodwracalnego uszkodzenia. Wstrząs może być spowodowany utratą krwi, będzie to wstrząs krwotoczny. Zmniejszenie objętości osocza na przykład w wyniku odwodnienia spowodowanego masywnymi wymiotami i biegunką też może prowadzić do wstrząsu. W niektórych stanach kilka przyczyn współistnieje ze sobą – we wstrząsach septycznym i anafilaktycznym naczynia stają się nadmiernie przepuszczalne i zmniejsza się ilość osocza, a jednocześnie rozszerzają się naczynia co powoduje, że ta sama ilość krwi musi wypełnić większą objętość. Do wstrząsu może również dojść kiedy serce nie jest w stanie pompować dostatecznej ilości krwi, czyli w ostrej niewydolności serca. Wtedy mówimy o wstrząsie kardiogennym. Innymi przyczynami mogą być nagłe duże zaburzenia hormonalne: ostra niewydolność nadnerczy, przełom tarczycowy, uszkodzenie rdzenia kręgowego, uraz, obrzęk, udar mózgu.

Czytaj też: Wstrząśnienie mózgu - co powinieneś o nim wiedzieć?

Reklama

Wstrząśnienie

Powstaje w wyniku rozlanego urazu mózgu. Jest jego najłagodniejszą postacią. W samym mózgu nie ma widocznych zmian, ale dochodzi do przejściowego zaburzenia funkcji komórek nerwowych. Występują charakterystyczne objawy. Po urazie następuje krótkotrwała, trwająca mniej niż 10 minut utrata przytomności. Poszkodowany nie pamięta okoliczności wypadku (niepamięć wsteczna) oraz tego co się działo bezpośrednio po zdarzeniu (niepamięć następcza). Dodatkowo ponieważ ciśnienie tętnicze krwi spada chory będzie blady, może mieć bóle i zawroty głowy. Często występują nudności i wymioty. Powyższe objawy są zawsze objawami alarmującymi i wymagają konsultacji z lekarzem i wykonania badań, ponieważ pierwotnie lekki uraz może ewoluować do poważniejszego.